Моника Левински станет продюсером документального фильма "15 минут позора"

Моника Левински станет продюсером документального фильма для HBO Max, который будет называться "15 минут позора". Об этом сообщает журнал Variety.

Как ожидается, в картине покажут людей, которые оказались в ситуации, связанной с публичной критикой и унижением.

"Моника Левински - авторитетный активист по борьбе с травлей, она идеально подходит для этого проекта", - сказала руководитель отдела оригинального контента HBO Max Сара Обри.

В августе стало известно, что Левински станет продюсером сериала об импичменте 42-му президенту США Биллу Клинтону. Этому будет посвящена третья часть "Американской истории преступлений". Сериал будет основан на книге Джеффри Тубина "Большой заговор: реальная история сексуального скандала, который почти уничтожил президента".

Скандал вокруг романа Клинтона и Левински разгорелся в 1998 году и чуть не привел к импичменту 42-го президента США. Глава государства отрицал под присягой, что у него были отношения с Левински, однако затем был вынужден признаться в обратном. Палата представителей Конгресса проголосовала за отстранение Клинтона от должности, однако сенат его оправдал.