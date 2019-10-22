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Моника Левински станет продюсером документального фильма "15 минут позора"

В картине покажут людей, которые оказались в ситуации, связанной с публичной критикой
Моника Левински Jesse Grant/Getty Images for The Hollywood Reporter
Описание
Моника Левински
© Jesse Grant/Getty Images for The Hollywood Reporter

Моника Левински станет продюсером документального фильма для HBO Max, который будет называться "15 минут позора". Об этом сообщает журнал Variety.

Как ожидается, в картине покажут людей, которые оказались в ситуации, связанной с публичной критикой и унижением. 

"Моника  Левински - авторитетный активист по борьбе с травлей, она идеально подходит для этого проекта", - сказала руководитель отдела оригинального контента HBO Max Сара Обри. 

В августе стало известно, что Левински станет продюсером сериала об импичменте 42-му президенту США Биллу Клинтону. Этому будет посвящена третья часть "Американской истории преступлений". Сериал будет основан на книге Джеффри Тубина "Большой заговор: реальная история сексуального скандала, который почти уничтожил президента".

Скандал вокруг романа Клинтона и Левински разгорелся в 1998 году и чуть не привел к импичменту 42-го президента США. Глава государства отрицал под присягой, что у него были отношения с Левински, однако затем был вынужден признаться в обратном. Палата представителей Конгресса проголосовала за отстранение Клинтона от должности, однако сенат его оправдал.

Теги
США
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