Поэтический праздник "Цветаевский костер" пройдет в Пятигорске 3 ноября

ПЯТИГОРСК, 22 октября. /ТАСС/. Поэтический праздник, посвященный Марине Цветаевой - "Цветаевский костер", пройдет в Пятигорске 3 ноября в рамках "Ночи искусств", сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

"В одиннадцатый раз в Пятигорске будет проведено мероприятие, посвященное памяти одного из величайших поэтов ХХ века - Марине Цветаевой. 3 ноября в усадьбе музея Лермонтова будут звучать стихи Цветаевой, рассказы о ее жизни и творчестве. <...> Программа подготовлена совместно с артистами Ставропольского государственного театра оперетты", - говорится в сообщении.

Традиция проведения "Цветаевского костра" зародилась в 1986 году в Тарусе Калужской области, где в детстве и юности жили сестры Цветаевы. Поклонники творчества поэтессы решили отметить день ее рождения и зажгли символический огонь на берегу Оки, на любимой поляне поэтессы. Сейчас мероприятие проводят более чем в 30 странах.

"По традиции искру "Цветаевского костра" передают из города в город, из страны в страну. От третьего "Цветаевского костра", города Людвигсбурга, в 2009 года зажегся первый на Северном Кавказе. <...> С тех пор ежегодно в Пятигорске проводятся традиционные "Цветаевские костры", - отмечается в сообщении.

Впервые "Ночь искусств" прошла в Москве в 2013 году, всероссийской акция стала в 2017 году. Она продолжает традицию ежегодных культурно-образовательных мероприятий наряду с "Ночью музеев", "Библионочью", когда учреждения культуры работают бесплатно и допоздна, а также организуют для посетителей специальные программы.