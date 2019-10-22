Артисты музыкальных театров и филармоний со всей страны выступят на фестивале в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 22 октября. /ТАСС/. Международный театрально-музыкальный фестиваль "Эолова арфа", который соберет артистов театров и филармоний из всех регионов России, пройдет с 26 по 30 октября в Театре оперетты в Пятигорске (Ставропольский край), сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

"Конкурс проводится в два тура - в форме публичных выступлений на концертах-просмотрах и заключительного гала-концерта, на котором будут объявлены имена лауреатов и дипломантов "Эоловой арфы-2019". Жюри выберет победителей в номинациях "Академический вокал" и "Оперетта и музыкальная комедия", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, в программу фестиваля включены мастер-классы по сценической речи, академическому вокалу и драматургии образа. Возглавит судейскую коллегию народный артист РФ, лауреат премии правительства РФ, оперный певец, педагог, профессор, солист Большого театра России Владимир Маторин.

Городская администрация сообщает, что участниками фестиваля станут молодые вокалисты - артисты музыкальных театров и филармоний, студенты профильных учебных заведений России и других стран. В жюри фестиваля будут работать ведущие мастера музыкального театра, музыковеды, театральные критики, педагоги, представители менеджмента в сфере культуры и искусства.

"Проведение фестиваля направлено на международную интеграцию в сфере музыкально-сценического искусства, на обмен творческим опытом между представителями различных национальных, театральных и вокальных школ, а также на развитие творческого потенциала молодежи", - отмечается в сообщении.

Впервые Международный театрально-музыкальный фестиваль "Эолова арфа" прошел в Пятигорске осенью 2018 года. В нем участвовало более 50 артистов из Армении, Молдовы, Украины, Беларуси и Китая, Россию представляло около десятка регионов. Фестиваль учрежден Ставропольским краевым отделением Союза театральных деятелей РФ (Всероссийское театральное общество) и проводится по решению Министерства культуры РФ при поддержке правительства Ставропольского края. Организатор - Ставропольский государственный театр оперетты, соорганизатор - Творческий центр "Музыкальный журнал".