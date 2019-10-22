Гости Петербургского культурного форума смогут написать музыкальное произведение

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Слушатели открытого лектория "Культура 2.0" в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ) смогут попробовать себя в роли композитора. Об этом сообщили в пресс-службе ПМКФ.

"На интерактивном мастер-классе "Сочиняем музыку вместе" каждый гость сможет почувствовать себя композитором. Композитор Антон Танонов не только расскажет о современных технологиях создания музыки, но и запишет вместе со зрителями законченную музыкальную композицию, которую впоследствии можно будет послушать в интернете. По словам Антона, подобная коллаборация с целым залом - это уникальный проект", - сообщили в пресс-службе форума.

Танонов - автор симфонической и камерной музыки, музыки для театра и кино, к мюзиклам "Мастер и Маргарита", "Демон Онегина", "Оскар и Розовая Дама", "Лолита". С 2003 года он преподает в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, а с 2012 возглавляет кафедру специальной композиции и импровизации. В 2018 Танонов возглавил филиал Союза композиторов России в Санкт-Петербурге.

В рамках лектория "Культура 2.0" состоится дискуссия о теории саунд-дизайна. Лекторами станут британский звукорежиссер Себастьян Фрост, профессор звуковой инженерии Лондонского университета королевы Марии Джошуа Рейсс, проректор по научным исследованиям и инновациям Университета прикладных наук Санкт-Пельтена Ханнес Раффаседер и программный директор бакалавриата по направлению "Звуковой дизайн" Берлинской школы популярных искусств Марко Кун. "Технологии в культуре - одна из главных тем Открытого лектория "Культура 2.0", и музыка подвержена влиянию технологического прогресса не меньше других сфер. Появляются новые способы обработки звука, а создавать музыку теперь можно не только сидя за музыкальным инструментом", - отметили организаторы.

Программа лектория также включает встречи, посвященные искусственному интеллекту, иммерсивным театральным постановкам, ночной экономике больших городов. Для посещения мероприятий "Культуры 2.0" в Центральном выставочном зале "Манеж" необходимо зарегистрироваться в Общественный поток на сайте ПМКФ и получить бесплатный электронный билет.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.