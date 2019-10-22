В Мариинке открылась фотовыставка ТАСС с редкими кадрами истории театров Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Редкие кадры, запечатлевшие события Года театра в России и яркие фрагменты истории театров Санкт-Петербурга, представила фотовыставка ТАСС "Главные кадры. Театр", которая открылась во вторник в фойе Новой сцены Мариинского театра. Фотовыставка, которую ТАСС проводит совместно с Театральной олимпиадой 2019, продолжает цикл выставочных мероприятий агентства, прошедших в разных регионах страны в течение года.

18 января первая выставка этой серии открылась в здании Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке. Работы фотожурналистов ТАСС демонстрировались в Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Астрахани, Владикавказе и Сыктывкаре. Нынешняя выставка в Петербурге завершает это турне. Она продлится до 15 декабря, и в ноябре ее смогут увидеть участники и гости VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"Фотокорреспонденты ТАСС сегодня представили нам фотографии, которые уже практически становятся историей, - отметил на открытии выставки губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. - Театральной фотографии более 150 лет <...>, и я уверен, что через 150 лет это тоже будут шедевры, которые наши потомки будут с удовольствием рассматривать".

Художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев высказал мнение, что выставка "обречена на успех".

"То, что здесь запечатлено, это фотографии из, может быть, лучших театров Советского Союза, России", - сказал Гергиев, пожелав "побольше бы таких акций по всей стране и всему миру". По приглашению гендиректора ТАСС Сергея Михайлова маэстро оставил автограф на своей фотографии, представленной на выставке.

"Здесь много абсолютно уникальных снимков", - сказал Михайлов. Он рассказал, что, помимо редких архивных кадров, ТАСС представил на выставке "всю современность, которую мы снимали, будучи генеральным партнером Года театра и официальным партнером Театральной олимпиады в России". "Мы очень много снимали театр и сняли его практически весь - от Калининграда до Находки, тем более, что те культурные инициативы, которые появились, родились, зажили в Год театра, позволили нам это сделать ", - отметил гендиректор агентства.

Главные кадры

В департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС сообщили, что всего в ходе выставочного цикла-2019 было представлено около 300 фотографий, многие демонстрировались впервые. Каждая выставка была уникальна и готовилась для каждого региона, ни один кадр не повторялся. Уникальные исторические кадры были оцифрованы в 2015-16 годах в рамках масштабного проекта ТАСС.

Самый ранний из представленных на выставке снимок датирован 1948 годом, на нем запечатлен народный артист СССР Александр Пирогов в роли Бориса Годунова. Еще на одной фотографии - Иннокентий Смоктуновский (1973 год) в Государственном академическом Малом театре, куда он был приглашен на роль царя Федора Иоанновича. Также можно увидеть фотофрагменты выступлений Мариса Лиепы, Аркадия Райкина, Майи Плисецкой, Владимира Высоцкого, Александра Калягина, Марины Нееловой, Алисы Фрейндлих, других знаменитых и любимых многими поколениями актеров.

Ряд фотографий на выставке рассказывает о Мариинском театре - здесь можно проследить историю театра от выступления Валерия Гергиева на первом променад-концерте 1992 года, снятого фотокорреспондентом ТАСС Юрием Белинским, до представления в 2019 году в московском концертном зале "Зарядье" оперы "Очарованный странник", которое снимал Артем Геодакян. Не осталась без внимания и Приморская сцена Мариинки - на выставке можно увидеть съемки тассовца Юрия Смитюка 2019 года. На "Главных кадрах" запечатлены и события других петербургских театров - Александринского, Михайловского, театра Бориса Эйфмана.

Авторы снимков - корреспонденты ТАСС, лауреаты отечественных и международных профессиональных премий. Многие из них - признанные мастера советской и российской журналистики, в их числе Александр Коньков, которого Федерико Феллини называл "лучшим папарацци Советского Союза", портретисты Юрий Белинский, Валентин Мастюков и другие.

Год театра в России

Театральная олимпиада - крупнейший международный театральный форум - в этом году отмечает 25-летие со дня основания и впервые проводится в двух странах одновременно - России и Японии - под общим девизом "Творить, объединяя". Ее основной площадкой стал Александринский театр в Санкт- Петербурге, где состоящая из более чем 50 российских и зарубежных постановок программа стартовала еще в июне.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, 2019 год объявлен Годом театра. В его рамках проходят масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включает в себя 15 ключевых мероприятий, самые масштабные из которых - VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон.