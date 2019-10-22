Фестиваль кукол с роботами-марионетками и цифровыми технологиями пройдет в Москве

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Московский международный фестиваль театров кукол "Гефест", где зрители смогут увидеть новейшие технологии марионеток, пройдет в столице с 25 по 31 октября. Об этом сообщил во вторник художественный руководитель Московского театра кукол, арт-директор фестиваля Борис Голдовский.

"Фестиваль начнется 25 октября, мы его посвятили писателю, актеру, режиссеру, кукольнику, создателю электронных кукол Владимиру Захарову, который погиб в начале этого года, но его Театр живых кукол "2+ку" работает и приедет к нам на фестиваль, также будет выставка его электронных кукол. Всего 11 театров участвуют в фестивале, два из них - из Москвы", - сказал Голдовский.

Он отметил, что также приедут артисты из Японии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Беларуси и разных городов России. Мероприятие пройдет на площадке Московского театра кукол на Спартаковской улице. Фестиваль откроет японский коллектив Maywa Denki, который представит музыкальное интерактивное "Нонсенс шоу", его участники будут играть на странных музыкальных инструментах.

"Это прекрасный фестиваль, где можно показать, как вместе живут искусство, образование, наука и технологии. Программа очень обширная, это не только спектакли, выставки, мастер-классы, но и профессиональные дискуссии. Хотелось бы, чтобы фестиваль поехал по городам России и открыл людям величие кукольного театра, познакомил людей с новыми сюжетами и героями", - сказала на пресс-конференции зампредседателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Любовь Духанина.

Голдовский уточнил, что в дни фестиваля пройдут выставки оригинальных механических кукол, театров-автоматов и роботов, интерактивные шоу-программы с использованием робототехники.