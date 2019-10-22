Музей Ингушетии открыл выставку картин и костюмов в Кабардино-Балкарии

МАГАС, 22 октября. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии открыл выставку "Ингушетия многовековая" в городе Прохладный в Кабардино-Балкарии (КБР). В экспозицию входят картины и ингушские национальные костюмы, сообщила во вторник пресс-служба музея.

"Сегодня в Историко-краеведческом музее города Прохладный открылась выставка "Ингушетия многовековая", организованная Минкультуры Ингушетии и Государственным музеем изобразительных искусств региона. В экспозиции представлены более тридцати живописных и графических картин, реконструкции ингушских средневековых костюмов", - говорится в сообщении.

Сотрудники ингушского музея провели презентацию выставки и рассказали посетителям об истории становления и развития изобразительного искусства Ингушетии. "Это живописные произведения современных художников Ингушетии из фондов музея. Тематика произведений ингушских художников - горная Ингушетия, башенный край. В них воспевается неповторимая природа: горы, ущелья, альпийские луга, средневековые архитектурные комплексы, люди", - уточнили в пресс-службе.

Выставка "Ингушетия многовековая" продлится в Историко-краеведческом музее Прохладного до 22 ноября.