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Музей Ингушетии открыл выставку картин и костюмов в Кабардино-Балкарии

Она продлится до 22 ноября

МАГАС, 22 октября. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии открыл выставку "Ингушетия многовековая" в городе Прохладный в Кабардино-Балкарии (КБР). В экспозицию входят картины и ингушские национальные костюмы, сообщила во вторник пресс-служба музея.

"Сегодня в Историко-краеведческом музее города Прохладный открылась выставка "Ингушетия многовековая", организованная Минкультуры Ингушетии и Государственным музеем изобразительных искусств региона. В экспозиции представлены более тридцати живописных и графических картин, реконструкции ингушских средневековых костюмов", - говорится в сообщении.

Сотрудники ингушского музея провели презентацию выставки и рассказали посетителям об истории становления и развития изобразительного искусства Ингушетии. "Это живописные произведения современных художников Ингушетии из фондов музея. Тематика произведений ингушских художников - горная Ингушетия, башенный край. В них воспевается неповторимая природа: горы, ущелья, альпийские луга, средневековые архитектурные комплексы, люди", - уточнили в пресс-службе.

Выставка "Ингушетия многовековая" продлится в Историко-краеведческом музее Прохладного до 22 ноября.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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