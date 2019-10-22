Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Царскосельский музей приобрел утраченный после революции салатник из Рафаэлевского сервиза

Музей купил его во Франции из частной коллекции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Царскосельский музей приобрел из частной коллекции во Франции салатник, который входил в комплект Рафаэлевского сервиза, изготовленного на рубеже XIX-XX веков по заказу императора Александра III и проданного за границу после революции. Таким образом, в музее собрано уже восемь предметов из комплекта, сообщили во вторник в пресс-службе ГМЗ "Царское Село".

Рафаэлевский сервиз на 50 персон изготавливался в течение 20 лет на Императорском фарфоровом заводе, он считается самым значительным парадным ансамблем посуды конца XIX - начала ХХ века. Изначально сервиз хранился в кладовых Императорских дворцов и Дворцового управления, затем его передали в Аничков дворец. После Октябрьской революции его частично распределили между крупнейшими музеями, но в основном он был продан на аукционах и разошелся по частным иностранным коллекциям.

"Еще несколько лет назад мы даже помыслить не могли о том, что будем обладать целым комплектом предметов из Рафаэлевского сервиза. Этот великолепный ансамбль, задуманный и изготовленный для Царского Села, до недавнего времени не был представлен у нас ни одним изделием. Предметы из Рафаэлевского сервиза редко выставляются на аукционах. Но звезды так сошлись, что в последнее время разные аукционные дома выставили их один за другим. Мы приобрели их и продолжили поиски новых форм этого фарфорового шедевра. И вот еще одно обретение - на этот раз из частной коллекции", - привела пресс-служба слова замдиректора по научной работе Ираиды Ботт.

Роспись Рафаэлевского сервиза - мастерская стилизация орнаментов эпохи Возрождения, образец историзма в художественном фарфоре. Предметы столового сервиза украшены орнаментальными и аллегорическими композициями по мотивам Лоджий Рафаэля в Риме, состоящих из арабесок, лиственных гирлянд и изображений мифологических персонажей. Это и дало название сервизу. Каждый его предмет уникален - варьируются цветные фоны, орнаментальные композиции и сюжетные мотивы, каждая вещь помечена золоченым вензелем императора. Предметы Рафаэлевского сервиза по мере изготовления преподносили императорам как подарок к Рождеству.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Плакаты работы Владимира Маяковского представили на выставке "Окна сатиры" в Музее Победы
В экспозицию также вошли личные вещи поэта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС