Царскосельский музей приобрел утраченный после революции салатник из Рафаэлевского сервиза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Царскосельский музей приобрел из частной коллекции во Франции салатник, который входил в комплект Рафаэлевского сервиза, изготовленного на рубеже XIX-XX веков по заказу императора Александра III и проданного за границу после революции. Таким образом, в музее собрано уже восемь предметов из комплекта, сообщили во вторник в пресс-службе ГМЗ "Царское Село".

Рафаэлевский сервиз на 50 персон изготавливался в течение 20 лет на Императорском фарфоровом заводе, он считается самым значительным парадным ансамблем посуды конца XIX - начала ХХ века. Изначально сервиз хранился в кладовых Императорских дворцов и Дворцового управления, затем его передали в Аничков дворец. После Октябрьской революции его частично распределили между крупнейшими музеями, но в основном он был продан на аукционах и разошелся по частным иностранным коллекциям.

"Еще несколько лет назад мы даже помыслить не могли о том, что будем обладать целым комплектом предметов из Рафаэлевского сервиза. Этот великолепный ансамбль, задуманный и изготовленный для Царского Села, до недавнего времени не был представлен у нас ни одним изделием. Предметы из Рафаэлевского сервиза редко выставляются на аукционах. Но звезды так сошлись, что в последнее время разные аукционные дома выставили их один за другим. Мы приобрели их и продолжили поиски новых форм этого фарфорового шедевра. И вот еще одно обретение - на этот раз из частной коллекции", - привела пресс-служба слова замдиректора по научной работе Ираиды Ботт.

Роспись Рафаэлевского сервиза - мастерская стилизация орнаментов эпохи Возрождения, образец историзма в художественном фарфоре. Предметы столового сервиза украшены орнаментальными и аллегорическими композициями по мотивам Лоджий Рафаэля в Риме, состоящих из арабесок, лиственных гирлянд и изображений мифологических персонажей. Это и дало название сервизу. Каждый его предмет уникален - варьируются цветные фоны, орнаментальные композиции и сюжетные мотивы, каждая вещь помечена золоченым вензелем императора. Предметы Рафаэлевского сервиза по мере изготовления преподносили императорам как подарок к Рождеству.