Театральный институт им. Щукина отметит 105-летие вечером встречи выпускников

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Театральный институт имени Бориса Щукина в Москве отметит в среду свое 105-летие традиционным вечером встречи выпускников. Праздник состоится на большой сцене вуза, основанного 23 октября 1914 года, сообщил ТАСС ректор института, народный артист России Евгений Князев.

"Каждый год в день основания нашего института мы устраиваем домашний, семейный праздник, на который приглашаем всех выпускников. Этот вечер никогда не бывает пафосным, но всегда проходит как очень интересное, по-человечески теплое мероприятие", - сказал Князев.

По его словам, сценарий вечера остается практически неизменным. "Мы готовим праздничный концерт, во время которого каждый выпускной курс представляет свое маленькое приветствие", - отметил ректор.

За годы своего существования Щукинский театральный институт, который в народе окрестили "Щукой", подготовил около 2,4 тыс. актеров и режиссеров.

"105 лет - это не такая дата, о которой можно говорить, что это важный юбилей. Но это очень много для театрального института, который высоко держит планку уже более века", - подчеркнул Князев.

От провала к успеху

Появление одного из лучших театральных вузов России спровоцировал "провал", рассказал ректор. Такая участь постигла спектакль "Усадьба Ланиных", который по просьбе московских студентов поставил с молодыми энтузиастами Евгений Вахтангов. Однако для успеха одного желания быть артистом и играть на сцене оказалось недостаточно. Тогда знаменитый режиссер провел с огорченными провалом юношами и девушками урок театрального мастерства.

"23 октября 1914 года Вахтангов выступил с первой лекцией в любительском театральном кружке, рассказав студийцам о своем учителе Константине Сергеевиче Станиславском и его системе подготовки актера. Этот день считается датой основания вахтанговской школы, позднее переименованной в Щукинское училище", - пояснил Князев.

Весной 1917 года студия получила свое первое название - Московская драматическая студия Е.Б. Вахтангова. В 1920 году была переименована в 3-ю Студию МХТ, в 1926-м - в Театр им. Евгения Вахтангова с постоянно действующей при нем театральной школой.

В 1939 году школе было присвоено имя народного артиста СССР Бориса Щукина. С 1988 года - Высшее театральное училище им. Б.В. Щукина, с 2002-го - Театральный институт им. Б.В. Щукина. В разные годы ректорами были актер и режиссер Борис Захава (1922-1976), народный артист СССР Владимир Этуш (1987-2003).

Среди выпускников вуза - Борис Щукин, Рубен Симонов, Вера Марецкая, Ангелина Степанова, Николай Гриценко, Юрий Любимов, Ролан Быков, Михаил Ульянов, Юрий Яковлев, Андрей Миронов, Василий Лановой, Наталья Селезнева, Александр Ширвиндт, Константин Райкин, Леонид Ярмольник, Сергей Маковецкий.