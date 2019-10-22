Театр "Русский балет" во главе с Вячеславом Гордеевым представляет первую премьеру сезона

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Московский областной государственный театр "Русский балет" под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева представляет в среду первую премьеру сезона, которой станет дебют молодого хореографа Татьяны Василишиной, поставившей спектакль с двойным названием "Лолита. Вплоть до смерти и после". Показ состоится на сцене Московского губернского театра, сообщили ТАСС в пресс-службе "Русского балета".

"Сегодня мы представляем первую премьеру сезона, которой станет балетмейстерский дебют молодого талантливого хореографа Татьяны Василишиной - выпускницы Российской академии театрального искусства (РАТИ - ГИТИС), ученицы народного артиста СССР Вячеслава Гордеева", - сказала собеседница агентства. Она также отметила, что Татьяна Василишина продолжает театральную династию по материнской линии, являясь дочерью заслуженной артистки РФ Ольги Кабо.

Что касается спектакля дебютантки, то он состоит из двух одноактных балетов, объединенных общим названием "Лолита. Вплоть до смерти и после".

"В первом отделении вечера будет показан одноактный балет по мотивам романа русского писателя Владимира Набокова "Лолита". Сюжетом второго одноактного балета "Вплоть до смерти и после", который будет представлен во втором отделении, послужила пьеса представителя литературного экзистенциализма Жан-Поля Сартра "За закрытыми дверями", - проинформировали в пресс-службе "Русского балета".

Премьера молодых

Сама же Татьяна Василишина четко сформулировала свой творческий замысел. "Мне хотелось языком пластики порассуждать о вечном - о любви и ненависти, первородном грехе и раскаянии, обозначить ту грань, после которой стремление человека достичь гармонии с самим собой и обществом сменяется хаосом и саморазрушением сознания", - поделилась молодой балетмейстер.

По ее словам, в основе партитуры к постановке "Лолиты" лежит оркестровая сюита Родиона Щедрина, сочиненная композитором специально к роману Набокова. Музыка к балету "Вплоть до смерти и после" - это микс произведений Шнитке, Шенберга, Прокофьева, Дебюсси и Моцарта. В хореографии используется стилистика модерна, задействованы элементы джаз-танца, при этом женские персонажи балета "подняты" на пуанты.

Над оформлением спектакля работали художник-постановщик Василиса Кутузова и художник по костюмам Любовь Яковенко. Сценография постановки решена с использованием мультимедийных видеоинсталляций. Костюмы созданы в стиле 50-х годов прошлого века.

В спектакле заняты артисты театра "Русский балет", в числе которых солисты Александр Сульдин, Матисс Лав, Максим Фомин, лауреаты международных конкурсов Мстислав Арефьев и Никита Михайлов, ведущие артисты Владимир Минеев, Олег Карацев, Анастасия Баранова, Наталья Антонович, Катерина Мартинес, Бьянка Нэвэри, Элеонора Мартынюк, Елена Булатова, Анна Гончарова и другие.

Свое мнение о предстоящей премьере высказал художественный руководитель театра "Русский балет" Вячеслав Гордеев. "Особенно ценно то, что в создании нового балета участвовала совсем молодая творческая команда влюбленных в свое дело энтузиастов, жаждущих поделиться своим мироощущением. Сотворчество начинающего хореографа с молодыми артистами театра дало плодотворный творческий импульс, реализованный в интересной театральной работе", - считает худрук.

Гордеев не первый раз включает в репертуар театра "Русский балет" работы балетмейстеров, делающих лишь первые шаги на профессиональной сцене. Более того, еще 25 лет назад, в период, когда Гордеев руководил балетной труппой в Большом театре, именно он ввел в афишу ГАБТ Вечера современной хореографии, в программе которых совсем молодые хореографы, работающие в современном авангардном стиле, могли показать свои работы на главной сцене страны. И в "Русском балете" он продолжает эту традицию.

О театре

Московский областной государственный театр "Русский балет" создан в 1981 году. Бессменным художественным руководителем театра является танцовщик с мировым именем - народный артист СССР Вячеслав Гордеев.

Театр имеет богатый репертуар, большую часть которого составляет классическое наследие - "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Жизель", "Золушка", "Коппелия", "Дон Кихот". Мировое признание "Русскому балету" принесли не только шедевры классической хореографии и виртуозное исполнительское мастерство, но также авторские постановки художественного руководителя театра Гордеева - от хореографических миниатюр до полнометражных спектаклей самых разных жанров и стилей.

Сегодня труппа театра "Русский балет" насчитывает более 70 танцовщиков. Среди них - заслуженные артисты, лауреаты международных конкурсов. "Русский балет" много гастролирует, он был удостоен звания "Лучший балетный коллектив Европы". В России "Русский балет" награжден престижной национальной премией имени Федора Волкова - основателя русского театра.