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Культурный кластер с филармонией и центром эпоса построят в Якутии к 2024 году

Площадь четырехэтажного здания составит около 28 тыс. кв. м, оно разместится на набережной озера Сайсары

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Культурно-развлекательный кластер с филармонией и центром народного эпоса, соглашение о создании которого было подписано в сентябре на Восточном экономическом форуме с группой ВИС, построят в Якутии к 2024 году, сообщил в интервью ТАСС глава республики Айсен Николаев.

"Реализация соглашения о государственно-частном партнерстве [с группой ВИС] начата с момента его подписания. <…> Эскизный проект планируется согласовывать в конце текущего года, как представит частный партнер. Объект является уникальным, аналогов которому нет в России и мире, - масштабный культурно-развлекательный кластер международного уровня будет построен в условиях вечной мерзлоты. <…> Строительство государственной филармонии и центра эпоса, включающего в себя театры Саха и Олонхо, будет вестись одновременно, ввод филармонии в эксплуатацию - не позднее 2022 года, а центра эпоса - в 2023 году", - сказал Николаев.

По его словам, летом 2020 года группа ВИС намерена зайти на строительную площадку. Перед этим она должна выполнить проектирование и пройти государственную экспертизу. Ранее пресс-служба компании отмечала, что предварительная стоимость создания культурного кластера оценивается в 10 млрд рублей, а общая стоимость проекта на всем жизненном цикле - 18,6 млрд рублей.

По условиям соглашения, группа ВИС выступает в проекте инвестором, проектировщиком и застройщиком, а после ввода объекта будет осуществлять его техническую эксплуатацию в течение восьми лет.

Концепция культурного кластера

Концепция комплекса вобрала как современные строительные инновации, так и национальные традиции якутского народа. В разработке принимали участие архитекторы и дизайнеры компании-проектировщика московского "Зарядья".

Четырехэтажное здание площадью около 28 тыс. кв. м разместится на набережной озера Сайсары. Будет выполнен большой комплекс работ по укреплению берега и масштабному благоустройству. Территория вокруг культурно-развлекательного комплекса площадью свыше 12 тыс. кв. м станет новым общественным пространством, точкой притяжения жителей республики и туристов.

Общая вместимость зрительных залов составит 1,5 тыс. мест. Центр эпоса и искусств объединит трансформируемой сценой Национальный театр Олонхо и Саха академический театр.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичДальний Восток
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