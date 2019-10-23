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Медведев поздравил оперную певицу Ирину Долженко с 60-летним юбилеем

Премьер-министр отметил искренность исполнения в творчестве артистки

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил оперную певицу Ирину Долженко с 60-летним юбилеем. Текст телеграммы опубликован на сайте правительства в среду.

"Особое признание вам принесли программы, посвященные вокальной камерной музыке. И к какому бы жанру вы ни обращались, ваше пение всегда отличается разнообразием интонаций, богатством эмоций, искренностью и теплотой", - подчеркнул премьер.

Медведев также отметил преподавательскую деятельность певицы.

Ирина Доженко - российская оперная певица (меццо-сопрано), народная артистка РФ (2010). Солистка Большого театра (1996 - н. в.). Выступала с концертами в Японии, Корее, Австралии, США и Европе.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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