Кинокомпании с 2021 года смогут возмещать часть затрат на съемку фильмов в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Российские кинокомпании, которые снимают фильмы в Крыму, с 2021 года смогут возмещать часть затрат на производство картин. Об этом сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов, выступая в крымском парламенте с докладом о плане работы правительства на пять лет.

"В 2021 году запланирована выплата юридическим лицам рибейтов из бюджета Республики Крым в целях возмещения части затрат в связи с производством отечественных фильмов", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что внедрение системы рибейтов позволит Крыму получить конкурентное преимущество, приведет к росту туристического потока, созданию рабочих мест, возникновению новых хозяйственных субъектов, продвижению региона как в России, так и на международной арене.

Как пояснила ТАСС министр культуры Крыма Арина Новосельская, в 2020 году планируется создать рабочую группу по развитию кинопроизводства на территории республики, которая будет собирать заявки от кинокомпаний, проверять документы по затратам средств и выплачивать рибейты, в 2021 году будет осуществлена первая выплата.

Рибейты планируется выплачивать в размере не более 20% от затраченных средств при проведении съемок в Крыму.

По словам Новосельской, созданная в 2018 году автономная некоммерческая организация "Кинокомиссия Республики Крым" оказала содействие более чем десяти кинокомпаниям и продюсерским центрам из Москвы и Санкт-Петербурга в выборе локации, согласовании решений на съемки, предоставлении съемочного оборудования, в подборе актеров, проживании съемочных групп, предоставлении транспорта.