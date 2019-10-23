Первой премьерой нового сезона Театра Маяковского станет "Йокнапатофа" по Фолкнеру

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Спектакль художественного руководителя Московского академического театра имени Владимира Маяковского Миндаугаса Карбаускиса "Йокнапатофа", который станет первой премьерой сезона в театре, будет представлен 19 и 20 декабря на Сцене на Сретенке. Об этом в среду сообщили в пресс-службе театра.

"В постановке Карбаускиса мы познакомимся с семьей Бандренов и вместе с ними отправимся в путешествие по пыльным дорогам американского юга с его строптивыми реками и покорными мулами, запряженными в скрипучую телегу", - отметили в пресс-службе.

Спектакль основан на произведениях американского писателя, лауреата Нобелевской, Пулитцеровской премий Уильяма Фолкнера. Йокнапатофа - это придуманный писателем округ на юге США, где обитают герои большинства его романов.

В спектакле задействованы артисты Театра Маяковского: Наталья Филиппова, Игорь Марычев, Максим Глебов, Евгений Матвеев, а также студенты Мастерской Карбаускиса в ГИТИС: Юлия Марычева, Кирилл Кусков, Семен Алешин, Иван Сапфиров и другие.

Карбаускис уже обращался к творчеству Фолкнера, он поставил в 2004 году в Театре Табакова спектакль "Когда я умирала", который был удостоен двух премий "Золотая маска" и премии "Хрустальная Турандот".