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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Создатели сериалов "Чернобыль" и "Секретные материалы" выступят на форуме в Петербурге

Кинодеятели проведут мастер-классы

ТАСС, 23 октября. Серия мастер-классов звезд мирового кино впервые пройдет в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума 14-16 ноября. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС руководитель секции "Кино" Федор Бондарчук.

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Он отметил, что впервые в России пройдут мастер-классы создателей знаменитых сериалов. "К нам приедут художник-постановщик сериала "Чернобыль" Люк Халл, продюсер фильмов Ридли Скотта Крис Кларк, сценарист сериала "Секретные материалы" Пол Браун", - сказал Бондарчук.

Он отметил, что главной темой форума станет международное культурное сотрудничество в области кино и анимации. Режиссер и продюсер напомнил, что сейчас в правительстве РФ разрабатывается проект внедрения федеральной системы рибейтов (возмещение части затрат на съемки фильмов), который, как надеются разработчики, привлечет западных кинематографистов в Россию, где они могли бы проводить съемки.

Кроме того, рассказал Бондарчук, в конце октября в России пройдет форум международных дистрибьютеров, а в 11-13 ноября на "Ленфильме" - второй по счету Коллоквиум ФИПРЕССИ, посвященный российскому кино. "Итоги этих событий вместе с растущими продажами российского кино за рубеж станут темой одной из тем секции "Кино", - отметил режиссер.

Также, сообщил Бондарчук, на форуме пройдет панельная дискуссия "Российско-китайское сотрудничество в области кино", одним из гостей которой станет продюсер Ду Лян, занимавшийся прокатом в Китае российского фильма "Движение вверх". Федор Бондарчук покажет фрагменты своего фильма "Вторжение", который выйдет в прокат 1 января 2020 года, а режиссер Жора Крыжовников - отрывки из новой картины "Лед-2". "Мы покажем всем то, что обычно показываем на кинорынках", - сказал Бондарчук.

Кроме того, на форуме пройдут дискуссии, посвященные анимации, круглые столы, кинопоказы и премьеры. В первый день форума состоится панельная дискуссия "Россия на мировом кинорынке", в котором, как ожидается, примет участие министр культуры РФ Владимир Мединский.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) пройдет с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургБондарчук, Федор СергеевичVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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