Гений или просто талантливый актер? Джокер нового времени Хоакин Феникс

Можно долго спорить о художественных достоинствах и недостатках фильма "Джокер" Тодда Филлипса, который недавно получил "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля, однако то, что он разделил общественность на два противоположных лагеря, — свершившийся факт.

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Одни считают фильм выдающимся, неповторимым, злым и актуальным, другие же — калькой с "Таксиста" и "Короля комедии" Мартина Скорсезе. Последний, кстати, недавно заявил, что вообще не считает фильмы, снятые по комиксам, настоящим кинематографом, и сравнил их с парком развлечений. Но является ли "Джокер", строго говоря, фильмом по комиксам? Он только берет за основу историю одного из самых известных злодеев вселенной DC и переиначивает ее по-своему. Филлипс намеренно лишил картину атрибутики, присущей комиксам, и превратил ее в депрессивную драму о реалиях Нью-Йорка, точнее Готэма, начала восьмидесятых. У Филлипса сложно поверить, что это какой-то выдуманный город — в нем нет карикатурности, условности, полета фантазии, он как будто пригвождает к земле. Хотя критик New Yorker Ричард Броуди, наоборот, считает, что режиссер, наполняя мир "Джокера" деталями, лишает его исторической конкретики. Критик сравнивает его с "Зеленой книгой" Питера Фаррелли, победившей на "Оскаре" в этом году, которая "переиначила историю в угоду сюжету".

Как бы публика ни относилась к главной киносенсации этой осени, практически все сходятся на том, что Хоакин Феникс, сыгравший виновника всех беспорядков (как в фильме, так и в умах зрителей) Артура Флека, молодец

Описание В роли Артура Флека в фильме "Джокер" © Caro Premier Film Company

Все обычно любят подшучивать над Кристианом Бейлом, который для ролей то набирает, то сбрасывает вес, но Феникс от него не отстает — для "Джокера" он похудел на 23 килограмма, а после съемок снова набрал 11. Немногие помнят, но в 2017 году вышел фильм "Тебя никогда здесь не было" Линн Рэмси с Фениксом в главной роли, и он имеет не меньше (если не больше) общих черт с "Таксистом", чем фильм Филлипса. В нем физический облик актера максимально далек от субтильного Артура Флека — он играет бывшего агента ФБР, настоящую глыбу мускулов, отправляющегося на поиски девочки-подростка через самые темные и нелицеприятные улицы Нью-Йорка. Премьера фильма прошла в Канне, а Фениксу присудили приз за лучшую мужскую роль. (Анти)герой Феникса в "Джокере" совсем другого толка: одинокий, безумный, безобидный на первый взгляд Артур Флек, сочетающий практически змеиную грацию с жуткими приступами смеха, оставляет неприятное впечатление. Однако актеру каким-то образом удается сделать его человечным. "Феноменальный" — слишком слабое слово, чтобы описать его игру, которая буквально ударяет под дых… Ты не смеешь отвести от него взгляд", — восхищается Фениксом Питер Трэверс из Rolling Stone. А вот Броуди считает, что игра Феникса — своего рода обман. "То, что он демонстрирует, — это меньше игра и больше набор актерских трюков. И они довольно прекрасны, но они обрамляют совершенно пустого героя", — подчеркивает он.

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Актерский метод Феникса радикален — он не только преображается физически, но отдается герою полностью и погружается в его жизнь и чувства. Как бы он ни восхищался Робертом де Ниро, который сыграл в "Джокере" популярного ведущего несуществующего телешоу Мюррея Франклина, Феникс решил не общаться со знаменитым коллегой на площадке. Оба актера согласились, что для их персонажей это было бы нежелательно. Не зря он ходит в любимчиках у режиссера Пола Томаса Андерсона, который падок на актеров, полностью отдающихся роли. Другой его фаворит, Дэниел Дэй-Льюис, настолько устал от постоянных перевоплощений, что несколько раз объявлял о завершении актерской карьеры. Феникс тоже порывался покончить с Голливудом.

В конце семидесятых родители будущего актера, Джон и Арлин, поменяли фамилию Боттом на Феникс и перебрались в Лос-Анджелес, где все их пятеро детей начали подрабатывать актерами, чтобы помочь обеспечить семью. Самым успешным из них стал старший, Ривер Феникс, снявшийся в роли молодого Индианы Джонса и в фильме "Мой личный штат Айдахо" Гаса Ван Сента. Хоакин тоже получал роли в кино, например, в комедии Рика Розентала "Русские" и трагикомедии Рона Ховарда "Родители", но был не так успешен, как его брат. За роль в "Родителях" его даже номинировали на награду Ассоциации молодых актеров, но Хоакин решил покончить с актерской карьерой и уехать с отцом в Мексику. Однако у Ривера были другие представления о пути младшего брата, и один раз он ни с того ни с сего сказал ему, что тот станет актером и будет гораздо популярнее его. Вскоре после этого Ривер умер от передозировки, а вся семья сбежала из Голливуда, смакующего подробности его смерти. Однако через год Хоакин вернулся из добровольного изгнания, правда, не в Лос-Анджелес, а в Нью-Йорк, где проходили пробы на новый фильм Гаса Ван Сента "Умереть во имя", и был сразу утвержден на роль. С тех пор его часто брали на роли героев с темным прошлым, излучающих отрицательное, практически ядовитое обаяние. Например, некоторые зрители остались под таким впечатлением от его императора Коммода в "Гладиаторе", что до сих пор отказываются смотреть фильмы с Фениксом.

Роль Джокера явно не помогает актеру вернуть доверие зрителей. Одним из главных аргументов против фильма является его ничем не прикрытое восхищение главным героем, моральные ориентиры которого оставляют желать лучшего. В итоге Флек находит выход из его отчаянной ситуации в виде насилия и становится невольным символом протеста таких же недовольных и загнанных в угол людей. По мнению некоторых американских критиков, Филлипс буквально дает оружие в руки маргиналам и карт-бланш на его использование

Создателям фильма не раз задавали вопросы на этот счет, в том числе и Фениксу. Актер вообще не большой любитель общаться с прессой и обычно теряется, когда ему задают вопросы про его проекты или его актерский метод. А на кинофестивалях он даже несколько раз засыпал прямо на пресс-конференциях. Так и во время пресс-тура "Джокера" после очередного вопроса в стиле "Не оправдывает ли фильм насилие?" Феникс не выдержал и ушел с интервью. Но изданию Vanity Fair, например, все-таки удалось добиться от него ответа:

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"Когда я читал сценарий, я думал: "Зачем делать что-то, где мы симпатизируем или сочувствуем этому злодею?" Ну потому что это то, что мы обязаны сделать. Для нас все так просто, мы хотим простых ответов, мы хотим очернить людей. Мы чувствуем себя хорошо, когда мы можем идентифицировать зло. "Ну, я не расист, потому что у меня нет флага конфедератов и я не участвую в их протесте". Это позволяет нам чувствовать себя так, но это нездорово, потому что мы не замечаем скрытый расизм, который есть у большинства белых людей. И это может быть что угодно. Любые проблемы, которые у вас есть. Я почувствовал, что мы должны исследовать этого злодея", — рассказал актер.