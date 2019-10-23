Сокуров и Балагов представят свои фильмы на Петербургском культурном форуме

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Режиссер Кантемир Балагов, чей фильм "Дылда" выдвинули от России на "Оскар", а также Александр Сокуров (с фильмом "Жертва вечерняя") представят свои картины на втором коллоквиуме Международной ассоциации кинопрессы (ФИПРЕССИ), который пройдет на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

"С 11 по 13 ноября 2019 года на киностудии "Ленфильм" пройдет второй коллоквиум Международной ассоциации кинопрессы (ФИПРЕССИ), посвященный российскому кинематографу. В программу коллоквиума вошли следующие картины: "Дылда" Кантемира Балагова, "Бык" Бориса Акопова, "Мальчик русский" Александра Золотухина, "Жертва вечерняя" Александра Сокурова, "Текст" Клима Шипенко, "Братство" Павла Лунгина и другие", - говорится в сообщении форума.

На пресс-конференции в ТАСС заместитель руководителя секции "Кино" форума Константин Шавловский отметил, что в 2016 году было подписано соглашение, согласно которому коллоквиум проводится раз в два года.

"Каждый раз мы привозим 12-15 человек, которые не только являются представителями кинопрессы, но каждый из них является куратором одного или нескольких международных фестивалей. К нам приезжают люди, которые, посмотрев в течение трех дней, по-моему, 12 фильмов, напишут о них", - сказал он.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) пройдет с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.