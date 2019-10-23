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Эрмитаж покажет на выставке во Вьетнаме российский фарфор XVIII-XXI веков

Выставка должна пройти в ближайшее время

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж организует во Вьетнаме выставку российского фарфора, на которой покажет произведения XVIII-XX веков из собственной коллекции и работы современных мастеров. Об этом сообщил в среду генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на подписании протокола о намерениях с компанией Gazprom EP International B.V., которая поможет музею в организации экспозиции.

"Мы подписываем протокол о будущей совместной работе по сохранению и пропаганде культурного наследия. У него есть и совершенно конкретная цель - проведение выставки российского фарфора во Вьетнаме. Это нестандартная идея, очень богатая, и выставка должна получиться очень хорошая. Это диалог культур, напоминающий о том, что фарфор пришел к нам с Дальнего Востока", - сказал Пиотровский.

По его словам, кураторы экспозиции с российской и вьетнамской сторон уже обсудили ее концепцию. Выставка должна пройти в ближайшее время, ее сроки согласовываются.

Как рассказала научный сотрудник отдела истории русской культуры Эрмитажа Ирина Багдасарова, "на выставке планируется показать 40 экспонатов Эрмитажа - это исторические вещи со времен Елизаветы Петровны до современности, включая советский период", в основном это произведения Императорского фарфорового завода. Их дополнят экспонаты золотой кладовой вьетнамского Национального музея истории и современная вьетнамская продукция из фарфора.

Государственный Эрмитаж обладает одной из лучших в мире коллекций фарфора, в которой представлены произведения российских, западноевропейских и восточных мастеров. В 2001 году в управление Эрмитажу передано собрание музея Императорского фарфорового завода из 30 тысяч изделий, отражающее этапы развития первого отечественного фарфорового предприятия, основанного в Санкт-Петербурге в 1744 году. Изделия завода и сейчас регулярно пополняют коллекцию музея.

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РоссияВьетнамСанкт-Петербург
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