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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

"Союзмультфильм" откроет выставку "Чебурашка и все-все-все" 15 ноября в "Бертгольд-центре"

Также в рамках культурного форума в Петербурге пройдет презентация российских анимационных проектов, в том числе для иностранных гостей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Выставка-инсталляция "Чебурашка и все-все-все", посвященная 50-летию легендарных персонажей "Союзмультфильма", откроется 15 ноября в "Бертгольд-центре". Об этом в среду сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева на пресс-конференции в ТАСС, посвященной анонсированию программы секции "Кино" VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

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"У нас два неформальных мероприятия, приуроченных к 50-летию наших легендарных персонажей в этом году. Это концерт под симфонический оркестр со специальной "нарезкой" из мультфильмов с самыми известными песнями "золотой коллекции", например, будут исполнены колыбельная медведицы из "Умки", песня Крокодила Гены "Голубой вагон", "Дуэт принцессы и короля " ("Бременские музыканты"). В качестве исполнителей выступят известные артисты театра и кино: Юрий Гальцев, Иван Ожогин, Лариса Брохман и другие. А также мы делаем выставку-инсталляцию "Чебурашка и все-все-все", посвященную 50-летию легендарных персонажей "Союзмультфильма" в "Бертгольд-центре", - сказала она.

В пресс-службе форума отметили, что выставка будет работать с 15 ноября по 1 декабря.

Слащева также рассказала о программе секции, связанной с анимацией. "Мы делаем упор на международное сотрудничество. Для анимации на сегодняшний день самым актуальным вопросом является копродукция. Для того, чтобы продавать на развитые рынки Европы, Америки, Азии проекты, нужно фактически с нуля обсуждать проект вместе. Когда я говорю о копродукции, то говорю о совместных редакторских группах и продюсерских усилиях, только в этом случае наша анимация по-настоящему может пойти в мире. Поэтому мы пригласили (на секцию) очень много топовых иностранцев из мира анимации продюсерских компаний", - добавила она.

По словам Слащевой, после дискуссии пройдет питчинг российских анимационных проектов. "Мы ожидаем, что все иностранные гости на него останутся, и наши ключевые студии покажут свои проекты на ранней стадии разработки", - отметила она.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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