В ГМИИ им. Пушкина в 2022 году откроется выставка к 200-летию археолога Шлимана

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина планирует провести в 2022 году выставку к 200-летию со дня рождения археолога Генриха Шлимана, часть коллекции которого была передана музею в 1945 году. Об этом сообщила журналистам в среду директор музея Марина Лошак.

"В 2022 году будет большая выставка к юбилею Шлимана", - сказала Лошак и выразила надежду, что выставку удастся сделать совместно с Германией. Лошак добавила, что если не получится сделать совместную российско-немецкую выставку в Пушкинском музее, то могут быть отдельные выставки в России и Германии, которые откроются одновременно.

Коллекция из 259 предметов, часто называемая "Золото Трои" или "Сокровище Приама", хранится в ГМИИ им. Пушкина с 1945 года. Ее составляют предметы, происходящие из кладов, обнаруженных Генрихом Шлиманом во время раскопок Трои в 1872-1890 годах. Это различные украшения, сосуды, антропоморфные фигурки, топоры-молотки, изделия из горного хрусталя и так далее. Из 17 кладов, с 1881 года хранившихся в Берлине, в Москву попали предметы из 13 - те, что в 1939 году были отнесены немецкими специалистами к категории "невосполнимых" - преимущественно изделия из драгоценных металлов и камня. Другие вещи из тех же кладов, главным образом изготовленные из бронзы и глины, находятся в Государственном Эрмитаже.

В прошлом году власти Германии вновь призвали РФ вернуть такие ценности и намерены приложить усилия по решению вопроса о репатриации культурного наследия. Тогда же специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой напомнил в беседе с корреспондентом ТАСС, что в России действует закон, который был принят в 1998 году "О ценностях, перемещенных в РФ в результате Второй мировой войны и ее последствий", он определяет рамки действий чиновников любого уровня в отношении культурных ценностей, перемещенных на территорию РФ в результате Второй мировой войны и ее последствий. Швыдкой добавил, что по законодательству значительная часть этих собраний является собственностью России, а следовательно, ею "РФ может распоряжаться как хочет".