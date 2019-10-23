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Пианисты из девяти стран примут участие в конкурсе русской музыки в Рязани

Участниками мероприятия станут музыканты из России, Австрии, Германии, Канады, Китая, Италии, Литвы, Республики Корея и США

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Первый Международный фортепианный конкурс русской музыки, главным условием которого станет исполнение сочинений русских композиторов, пройдет в Рязани с 30 ноября по 8 декабря. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС губернатор Рязанской области Николай Любимов.

"В Рязанской области пройдет Первый Международный фортепианный конкурс русской музыки. Это новый, уникальный проект, аналогов которому нет нигде в мире. Его главная цель - чтобы лучшие произведения величайших русских классиков зазвучали более ярко и получили широкое распространение в международном культурном пространстве", - сказал Любимов. Он напомнил о богатой музыкальной традиции рязанской земли, уроженцами которой были композиторы Василий Агапкин и Александр Аверкин, оперные солисты Большого театра братья Пироговы.

Призовой фонд конкурса составит 3,5 млн рублей. К основным турам допущены 55 пианистов из девяти стран: России, Австрии, Германии, Канады, Китая, Италии, Литвы, Республики Корея и США. Состязание проходит в двух возрастных группах: младшей (с 12 до 18 лет) и старшей (с 19 до 30 лет включительно). По решению художественного руководителя смотра Юрия Богданова было сделано исключение для участника, которому на момент открытия конкурса будет 11 лет.

Прослушивания, в которых приняли участие 110 пианистов из 17 стран мира, проходили по видеозаписям, а также очно в партнерстве с Россотрудничеством в 13 городах 12 стран: в Баку, Берлине, Буэнос-Айресе, Вашингтоне, Ереване, Минске, Москве, Нур-Султане, Париже, Пекине, Риме, Санкт-Петербурге и Тель-Авиве. "Конкурс вызвал большой интерес среди наших соотечественников", - рассказал первый замруководителя Россотрудничества Александр Радьков.

"История нашей музыки показывает, что многие композиторы были гениальными пианистами. И это придает пианистическим конкурсам особый статус, уровень, привлекает интерес публики", - добавил председатель жюри, профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Владимир Овчинников.

На время конкурса Рязань превратится в "фортепианную столицу", заявил министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов. "Весь город будет звучать, и русская фортепианная музыка будет звучать не только в концертных залах, но и в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и даже на вокзалах, встречая наших гостей", - отметил он, подчеркнув, что третий тур конкурса пройдет в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра.

Теги
РоссияЛюбимов, Николай ВикторовичРязанская область
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