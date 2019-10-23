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Литературными вечерами, выставками и флешмобами отметят 160-летие Мечиева в КБР

Кязим Беккиевич Мечиев - балкарский поэт, просветитель, философ-гуманист, основоположник балкарской поэзии и литературного балкарского языка

НАЛЬЧИК, 23 октября. /ТАСС/. Республиканский литературный конкурс, детский праздник, чтение стихов, праздничный вечер и многочисленные выставки, посвященные 160-летию со дня рождения основоположника балкарской поэзии Кязима Мечиева, состоятся в Кабардино-Балкарии (КБР) в конце октября. Об этом сообщило в среду министерство культуры региона.

"29 октября в Государственном концертном зале в Нальчике состоится литературный детский праздник "Кязимовские чтения" с участием победителей конкурса чтецов. В фойе будет организована выставка детского рисунка по произведениям Кязима Мечиева", - говорится в сообщении.

30 октября в Нальчикском центральном парке на Аллее поэзии у памятника Мечиеву будут читать его стихи. Вечером того же дня в Музыкальном театре состоится праздничный вечер "Живое слово мудрого Кязима".

"В фойе будет представлена фотодокументальная, этнографическая выставка "Мудрец Кавказа". 31 октября пройдут юбилейные мероприятия на родине поэта в Черекском районе, а 15-16 ноября состоится Международный турнир по вольной борьбе памяти Кязима Мечиева", - отмечено в сообщении.

Торжества состоятся и в районах республики. Как сообщили в администрации Эльбрусского района, 25 октября в Тырныаузе состоится вечер памяти поэта. В преддверии празднования во всех учреждениях культуры сельских поселений прошли книжно-иллюстративные выставки, вечера поэзии, концерты. "Активное участие приняли жители района во флешмобе, прислав на официальный аккаунт администрации района в Instagram видеоролики, на которых читают стихи Мечиева, его итоги подведут на вечере памяти, отметив лучшего исполнителя среди взрослых и детей", - добавили в пресс-службе.

Мечиев Кязим Беккиевич (1859-1945) - балкарский поэт, просветитель, философ-гуманист, основоположник балкарской поэзии и литературного балкарского языка. Член Союза писателей СССР с 1940 года.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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