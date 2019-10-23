Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Год театра в России

Петербург принял от Петрозаводска эстафету Всероссийского театрального марафона

В рамках марафона артисты Карелии представят жителям города спектакли-исповеди о любви - "Про мою маму и про меня" в постановке Вадима Мирошниченко и "Любовь. Письма" Бориса Цейтлина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Петербург стал в среду 80-м городом страны, принявшим эстафету Всероссийского театрального марафона. Эта церемония прошла вечером в детском музыкальном театре "Зазеркалье", где символ марафона передала петербургским коллегам театральная Карелия.

"Мы получили этот символ 20 октября от Ненецкого автономного округа и сегодня передаем его Петербургу, где начинает гастроли Театр драмы Республики Карелия. Открываем выступления "Вассой" - спектаклем, вошедшим в лонг-лист премии "Золотая маска", - сказала заместитель министра культуры Карелии Варвара Лебедева

"Петербург является 80-м городом, где проходит Театральный марафон, и для нас большая честь принять этот символ от такого замечательного театра как Театр драмы Республики Карелия "Творческая мастерская", известный далеко за пределами республики", - заявил в ответном слове первый заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Александр Воронко, пожелавший карельской труппе благодарной публики. На первом спектакле в постановке московского режиссера Сергея Стеблюка гости собрали аншлаг. Два последующих вечера карельские артисты предложат петербуржцам лирические спектакли-исповеди о любви - "Про мою маму и про меня" в постановке Вадима Мирошниченко и "Любовь. Письма" Бориса Цейтлина.

Символ марафона лишь до субботы прогостит в Петербурге, после чего его возьмут в дорогу артисты Академического театра комедии имени Николая Акимова, которые отправятся с тремя спектаклями на гастроли в Псков.

Всероссийский театральный марафон, стартовавший в январе во Владивостоке, охватит в общей сложности 85 городов страны. После Петербурга он побывает еще в семи городах Северо-Западного федерального округа и завершит впечатляющую эстафету 10 ноября в Калининграде.

Символ Года театра представляет собой статуэтку с изображением гербов всех 85 субъектов Российской Федерации. С другой стороны, он напоминает древнегреческий амфитеатр и одновременно - олимпийский факел, олицетворяющий высокую духовную миссию искусства сцены.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПриморский крайКарелияПсковская областьНенецкий автономный округГод театра в России
Реклама на ТАСС
Книжный фестиваль имени Федора Абрамова пройдет в Архангельске летом 2020 года
На мероприятии представят издательства из разных регионов России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС