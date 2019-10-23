Петербург принял от Петрозаводска эстафету Всероссийского театрального марафона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Петербург стал в среду 80-м городом страны, принявшим эстафету Всероссийского театрального марафона. Эта церемония прошла вечером в детском музыкальном театре "Зазеркалье", где символ марафона передала петербургским коллегам театральная Карелия.

"Мы получили этот символ 20 октября от Ненецкого автономного округа и сегодня передаем его Петербургу, где начинает гастроли Театр драмы Республики Карелия. Открываем выступления "Вассой" - спектаклем, вошедшим в лонг-лист премии "Золотая маска", - сказала заместитель министра культуры Карелии Варвара Лебедева

"Петербург является 80-м городом, где проходит Театральный марафон, и для нас большая честь принять этот символ от такого замечательного театра как Театр драмы Республики Карелия "Творческая мастерская", известный далеко за пределами республики", - заявил в ответном слове первый заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Александр Воронко, пожелавший карельской труппе благодарной публики. На первом спектакле в постановке московского режиссера Сергея Стеблюка гости собрали аншлаг. Два последующих вечера карельские артисты предложат петербуржцам лирические спектакли-исповеди о любви - "Про мою маму и про меня" в постановке Вадима Мирошниченко и "Любовь. Письма" Бориса Цейтлина.

Символ марафона лишь до субботы прогостит в Петербурге, после чего его возьмут в дорогу артисты Академического театра комедии имени Николая Акимова, которые отправятся с тремя спектаклями на гастроли в Псков.

Всероссийский театральный марафон, стартовавший в январе во Владивостоке, охватит в общей сложности 85 городов страны. После Петербурга он побывает еще в семи городах Северо-Западного федерального округа и завершит впечатляющую эстафету 10 ноября в Калининграде.

Символ Года театра представляет собой статуэтку с изображением гербов всех 85 субъектов Российской Федерации. С другой стороны, он напоминает древнегреческий амфитеатр и одновременно - олимпийский факел, олицетворяющий высокую духовную миссию искусства сцены.