На создание фондохранилища Эрмитажа из бюджета РФ планируется выделить 6,1 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Более 6 млрд рублей субсидий планируется выделить из федерального бюджета на строительство здания библиотеки в комплексе эрмитажного фондохранилища в Старой Деревне в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

"Строительство комплекса зданий производственной базы и фондохранилища - третья очередь, пятый этап строительства. Предельный объем субсидий [в 2019-2023 годах] - 6,1 млрд рублей", - говорится в документе, который проходит этап общественных слушаний и антикоррупционную экспертизу.

Строительство 13-этажного здания Большой Эрмитажной библиотеки в форме куба, закрытого рельефным стеклянным фасадом, ведется в рамках развития реставрационно-хранительского центра "Старая деревня". Сдача объекта изначально была запланирована на 2019 или 2020 год, теперь сроки перенесены на 2023 год. В июле 2017 года Государственный Эрмитаж расторг контракт с подрядчиком строительства нового здания - компанией "Мехстройтранс" из-за нарушения сроков исполнения работ, затем выбрал нового подрядчика для обустройства свайного поля.

Комплекс фондохранилища Государственного Эрмитажа в Старой Деревне начали создавать в 1990 году. Проект связан с необходимостью перемещения ряда запасников и мастерских из исторических зданий музея, которые были перегружены фондами и не могли обеспечить нормальные условия хранения. На Заусадебной улице в Приморском районе Петербурга уже введены в строй пять зданий, в которых размещаются фондохранилище, выставочно-лекционный, реставрационный, инженерный и административный корпуса. Формирование комплекса должно завершиться строительством 13-этажного стеклянного куба площадью 51,5 кв. м по проекту голландской мастерской OMA под руководством Рема Коолхааса.