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Дни Осетии открылись в Петербурге к 270-летию первого осетинского посольства в России

Жители города могут посетить выставку "Осетия и Россия: связь времен", где представлены артефакты Тлийского могильника кобанской культуры, образцы традиционных осетинских костюмов и другие экспонаты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Дни культуры Осетии, приуроченные к 270-летию первого осетинского посольства в России, открылись в среду в Санкт-Петербурге. Начало программы двухдневного фестиваля ознаменовали концерт и выставки на площадке музейно-выставочного центра "Россия - моя история", сообщил корреспондент ТАСС.

"Мне очень приятно сегодня находиться здесь в столь знаменательную дату - 270 лет первого посольства Осетии в России. За эти 270 лет это первое мероприятие, которое мы проводим в связи с образованием посольства. Наверное, это очень важно, ведь те отношения, которые были у нас, у осетин, у русских, у Российской империи в те годы, и те отношения, тот уровень отношений, который сегодня есть, он показывает правильное и мудрое решение осетинского общества, что этот шаг был сделан", - сказал на церемонии открытия президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.

В концертной части программы перед зрителями выступили, в том числе, ансамбль народного танца "Ирыстон - Санкт-Петербург", Оркестр национальных инструментов Республики Северная Осетия - Алания, студенты Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова, а также юные чтецы. По завершении концерта состоялась торжественная церемония награждения по случаю юбилейной даты. За большой личный вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между народами Республики Южная Осетия и России медалью "270 лет Первому посольству Осетии в Петербурге" (является государственной наградой республики) был награжден художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

Вместе с тем президент Бибилов вручил маэстро орден Почета, которым награжден Симфонический оркестр Мариинского театра за выдающиеся заслуги в области музыкального искусства, мужество и самоотверженность, проявленные во время событий августа 2008 года. В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, обеспечивавших мир в регионе с 1992 года. 21 августа 2008 года на руинах Цхинвала, у стен сожженного здания парламента Южной Осетии прошел грандиозный концерт-реквием оркестра Мариинского театра под руководством Гергиева, транслировавшийся практически на всех мировых телеканалах.

Выставочная программа

Открывшаяся в среду для широкой публики выставка "Осетия и Россия: связь времен", как отмечают организаторы, призвана продемонстрировать крепкие исторические связи народов, а также познакомить с богатым культурным наследием осетинского народа. Основу экспозиции составляют подлинные предметы и документы из Национальных музеев Южной Осетии и Северной Осетии. В числе экспонатов - археологические предметы, артефакты Тлийского могильника кобанской культуры, образцы традиционных мужских и женских костюмов. В разделе, посвященном первому посольству Осетии в Санкт-Петербурге и различным периодам истории осетино-российских взаимоотношений, представлены подлинная грамота "Благодарность моему осетинскому народу" от Николая II, а также фотографии конца XIX - начала XX веков из Национального музея Республики Северная Осетия - Алания.

В центре "Россия - моя история" также открылась выставка работ, созданных известными осетинскими художниками Черменом Гугкаевым, Маратом Кесаевым, Вадимом Каджаевым, Сергеем Секириным, Андреем Баззаевым, Сосланом Сосиевым, Магрезом Джиоевым и Эльвирой Тибиловой. 24 октября программу Дней Осетии на этой площадке продолжит концерт Оркестра национальных инструментов Республики Северная Осетия - Алания под управлением Олега Ходова. Вечером в четверг также состоится торжественный вечер-концерт в Эрмитажном театре.

Дни культуры Осетии проходят при поддержке правительства Санкт-Петербурга, руководителей Южной Осетии и Северной Осетии.

Указом, изданным в мае 1749 года, императрица Елизавета Петровна назначила проведение переговоров с Осетией, и в 1750 году осетинское посольство прибыло в Санкт-Петербург. Через несколько дней его пребывания Сенат рассмотрел основные вопросы - о желании осетинского народа принять российское подданство и о переселении на предкавказскую равнину.

Теги
РоссияЮжная ОсетияСанкт-ПетербургБибилов, Анатолий ИльичГергиев, Валерий АбисаловичСеверный КавказСеверная Осетия
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