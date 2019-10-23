Санкт-Петербургский театр балета Бориса Эйфмана представил в Софии "Евгения Онегина"

СОФИЯ, 23 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана в среду впервые представил на сцене Национального дворца культуры в Софии балет "Евгений Онегин". Как сообщил корреспондент ТАСС, современная балетная интерпретация романа в стихах понравилась болгарской публике, которая овацией и цветами приветствовала российских артистов, корзину цветов подарил петербуржцам посол России в Болгарии Анатолий Макаров.

Спектакль Эйфмана собрал в себя все компоненты сценического искусства - классическую музыку Петра Чайковского и рок-музыку Александра Ситковецкого, авангардные костюмы, эффектную сценографию и световое решение, а главное - фантастическое хореографическое мастерство, эмоциональный, одновременно и классический, и современный танец.

"Факт того, что наша труппа приехала сегодня в Болгарию для меня большая радость. Мы гастролируем по всему миру, практически каждый год бываем в Нью-Йорке, Париже, Пекине и других городах, но в Софию театр приезжает впервые. Я лично не был здесь уже давно, хотя с ностальгией вспоминаю этот город, который много лет назад запал в мое сердце. Надеюсь, что этот спектакль, уже снискавший свою популярность, будет понят и принят софийским зрителем. В Болгарии балет и танец связаны с историей, поэтому уверен, что спектакль увидят много людей, которые любят классическое, современное и театральное искусство", - сказал Эйфман перед премьерой "Евгения Онегина" в Софии в интервью телеканалу Би-ти-ви.

Маэстро добавил, что его спектакль - это не иллюстрация романа, а, прежде всего, его личные мысли и фантазии. "Всем своим творчеством я пытаюсь разгадать тайну русской души, обращение к Онегину - это еще одна попытка выразить таинство духа. Но в любом случае на сцене предстанет Пушкин, прочитанный мной, надеюсь, что произведение захватило зрителей", - отметил он.

Три тысячи зрителей, которые смотрели в среду спектакль петербургского мастера балета, стоя приветствовали артистов, а потом долго обменивались впечатлениями, единодушно отмечая высочайший уровень мастерства солистов труппы Эйфмана и уникальность его постановки.