Мариинский театр представит первую премьеру сезона - оперу "Пеллеас и Мелизанда" Дебюсси

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Первая оперная премьера сезона в Мариинском театре - "Пеллеас и Мелизанда" Клода Дебюсси прозвучит в четверг на сцене концертного зала Мариинки. За дирижерский пульт встанет музыкальный руководитель спектакля народный артист России Валерий Гергиев, пригласивший для постановки кинорежиссера Анну Матисон.

"Маэстро Валерий Гергиев давно хотел поставить "Пеллеаса и Мелизанду" в концертном зале - именно здесь возможно реализовать все нюансы этой партитуры. В музыке Дебюсси нет привычных дуэтов, терцетов, хоров, но есть лейтмотивы, - их мы тщательно рифмуем, иногда повторяя буквально одну и ту же мизансцену с разными героями. Сохраняя уже имеющиеся символы, мы дополняем их новыми. Так, умирающее королевство с умирающим королем становится почти ушедшим под воду кораблем, а герои вынуждены выживать среди обломков, которые тоже вот-вот исчезнут", - рассказала журналистам Анна Матисон, которая выступила также художником по костюмам и художником-постановщиком спектакля в соавторстве с Марселем Калмагамбетовым.

Это уже вторая встреча режиссера с труппой Мариинского театра, где пять лет назад она поставила оперу Николая Римского-Корсакова "Золотой петушок". Видеозапись оперы была выпущена на лейбле Mariinsky в формате DVD и Blu-ray. Диск получил номинацию на музыкальную премию Grammy (2018) как лучшая оперная запись года, а также немало первоклассных отзывов, в том числе в таких престижных изданиях как BBC Music и Gramophone, где постановка названа "отличным вариантом для первого знакомства с этой оперой". В 2014 году по заказу Мариинского театра Матисон сняла фильмы-оперы "Левша" Родиона Щедрина, "Семен Котко" Сергея Прокофьева и "Троянцы" Гектора Берлиоза.

Опера "Пеллеас и Мелизанда" впервые была поставлена в России в 1915 году на сцене Петроградского театра музыкальной драмы. Почти сто лет спустя - в 2012 году - к ней обратился Мариинский театр, представив спектакль в режиссуре Даниэла Креймера (США). Премьерные показы новой постановки пройдут в концертном зале 28 октября, 5 ноября и 13 декабря. Главные партии репетируют три состава солистов.

Следующая оперная премьера Мариинского театра - 16 ноября - будет адресована юным зрителям, которые увидят музыкальный спектакль "Чукоккала-1" композитора Сергея Чечетко по сказкам Корнея Чуковского.