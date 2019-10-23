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Гран-при фестиваля "Золотой теленок" в Кирове получил фильм "Трудности перехода"

Кино снято по новелле Владимира Царенко "Сбитые сапсаном"

КИРОВ, 24 октября. /ТАСС/. Фильм режиссера Алены Корчагиной "Трудности перехода" получил гран-при первого международного фестиваля короткометражного кино "Золотой теленок", завершившегося в среду вечером в Кирове.

"Гран-при фестиваля [получает] фильм "Трудности перехода", режиссер - Алена Корчагина", - объявил в среду со сцены Вятской филармонии, где прошла церемония закрытия фестиваля, режиссер театра и кино Юлий Гусман.

Картина снята по новелле Владимира Царенко "Сбитые сапсаном". В ней сыграли Яков Шамшин, Ульяна Фомичева, Александр Марушев и Андрей Феськов.

Как рассказал ТАСС участник команды КВН "Вятка", выступившей одним из организаторов фестиваля, Никита Трунов, жюри также выбрало победителей в пяти категориях: "Кино в тренде", "Love. Life. Like", "Страшно Смешные Сказки", "Обычные герои", "Киров - город эфиров". Кроме того, награды вручались за лучший сценарий, лучший монтаж, за роль второго плана и лучшую женскую роль и еще в ряде номинаций.

По словам Трунова, все три фестивальных дня в Кирове проходили мастер-классы и творческие встречи с известными деятелями киноиндустрии. "Автор [сценария картины] "Легенды № 17" Михаил Местецкий рассказывал, как правильно писать сценарий, как рисовать раскадровки, как выбирать кадрирование. [Мастер-классы провели популярный в YouTube] Сергей Мезенцев, Юлий Гусман, известный режиссер Алла Ильинична Сурикова, кинорежиссер Ашот Кещян и другие. Когда в зале вместимостью 220 человек был мастер-класс Бориса Грачевского, пришлось выносить специальные подушки, чтобы люди могли сидеть на ступеньках, такая же ситуация была на других мастер-классах", - рассказал собеседник агентства.

Министр спорта и молодежной политики Кировской области Анна Альминова рассказала, что за право стать местом проведения фестиваля боролись Москва, Нижний Новгород, Самара, Ульяновск, другие крупные города, однако благодаря победе кировской команды КВН "Вятка" в высшей лиге 2018 года его принял Киров.

О фестивале

"Золотой теленок" проходил в Кирове с 21 по 23 октября. Всего на него было заявлено 613 короткометражных фильмов. За три дня в кинотеатре "Колизей" жюри просмотрело 100 картин, прошедших предварительный отбор.

Призовой фонд фестиваля составил 1 млн рублей. Победителям будет предложена работа в компаниях "Росвидео" и "КВН продакшн".

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