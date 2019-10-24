Жан-Поль Готье намерен продлить гастроли в РФ в случае успеха шоу в Москве и Петербурге

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Модельер Жан-Поль Готье заявил, что готов показать свое Fashion Freak Show в различных российских городах в случае успеха зимних показов в Москве и Санкт-Петербурге.

Fashion Freak Show будет показано в Санкт-Петербурге с 31 января по 2 февраля и в Москве с 6 по 24 февраля 2020 года.

"Конечно, хотел бы [показать шоу в других городах], но организация не от меня зависит, если все пройдет хорошо в двух запланированных городах, то, может быть, будет и такая возможность", - сказал Готье в интервью ТАСС.

Премьера шоу состоялась в сентябре 2018 года в легендарном парижском кабаре Folies Bergre. Идея постановки принадлежит самому Готье, режиссером и содиректором стала Тони Маршалл, хореографом - работавшая с певицей Мадонной Марион Мотин, музыку написал многократный лауреат премии Grammy Нил Роджерс. Специально для шоу кутюрье создал десятки костюмов. По словам пресс-службы проекта, шоу представляет собой смесь танцевального ревю и модного показа под музыку от диско до панка, с участием актеров, танцовщиков, артистов цирка.

Свой модный дом Jean Paul Gaultier S. A., выпускающий одежду и парфюмерию, француз основал в 1982 году. Сотрудничал с певицами Мадонной, Кайли Миноуг, Милен Фармер, режиссерами Педро Альмодоваром и Люком Бессоном.