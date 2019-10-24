Жан-Поль Готье выразил готовность сотрудничать с российскими режиссерами

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Модельер Жан-Поль Готье заявил, что ему было бы интересно поработать с российскими театральными и кинорежиссерами.

"Буду честен, я не очень знаю российских кутюрье, но я вижу российское искусство. Работать в театре с российскими режиссерами было бы для меня удовольствием, потому что мне кажется, они ничего не боятся", - сказал он в интервью ТАСС.

По его словам, россияне также делают удивительные фильмы. "Например, картина Алексея Германа "Трудно быть богом" сделана совершенно потрясающе, и мне хотелось бы поработать с такого рода художниками", - сказал он.

Модельера впечатлила также увиденная им театральная постановка российского авторства. "Я видел постановку "Медея" Анатолия Васильева на фестивале в Эпидавре, в Греции, в 2008 году. В сцене, где героиня убивает своих детей, она привязывает их к велосипедам, которые прикреплены к лошадям, и все это во все стороны мотается. Конечно, это были не настоящие дети, но все равно некоторые люди в зале вставали и уходили", - отметил он.

Готье планирует представить в России свое Fashion Freak Show. Оно будет показано в Санкт-Петербурге с 31 января по 2 февраля и в Москве с 6 по 24 февраля 2020 года. "Я уже не смогу сделать второй такой спектакль полностью сам, это же спектакль о моей жизни, а другой жизни у меня уже не будет. Я же не буду изобретать еще одну жизнь, чтобы что-то поставить. Но мне бы очень хотелось поработать с каким-то постановщиком над его сценарием, это было бы очень интересно. Свойственное русским безумие меня очень увлекает", - рассказал он.

Премьера шоу состоялась в сентябре 2018 года в легендарном парижском кабаре Folies Bergre. Идея постановки принадлежит Готье, режиссером и содиректором стала Тони Маршалл, хореографом - работавшая с певицей Мадонной Марион Мотин, музыку написал многократный лауреат премии Grammy Нил Роджерс. Специально для шоу кутюрье создал десятки костюмов. По словам пресс-службы проекта, шоу представляет собой смесь танцевального ревю и модного показа под музыку от диско до панка, с участием актеров, танцовщиков, артистов цирка, постановка - своего рода исповедь Жана-Поля Готье.

О модном доме Готье

Свой модный дом Jean Paul Gaultier S. A., выпускающий одежду и парфюмерию, француз основал в 1982 году. Сотрудничал с певицами Мадонной, Кайли Миноуг, Милен Фармер, режиссерами Педро Альмодоваром и Люком Бессоном.