Специальности закрытого филиала института культуры в Рязани хотят перевести в другие вузы

РЯЗАНЬ, 24 октября. /ТАСС/. Губернатор Рязанской области Николай Любимов направил в адрес министра культуры РФ Владимира Мединского письмо с предложением согласовать открытие профильных направлений подготовки в местных вузах, в том числе Рязанском государственном университете им. Есенина, в связи с закрытием в городе филиала Московского государственного института культуры. Об этом ТАСС в четверг сообщил глава региона.

Ранее Минкультуры РФ выпустило приказ о ликвидации Рязанского филиала Московского государственного института культуры (МГИК). На момент поступления документа в филиале обучалось немногим менее 400 человек. Студентам и преподавателям руководство вуза предложило перевестись в головное подразделение в Москве.

"Первоначально мы были против закрытия, но есть учредитель, который принимает решения, обосновав это разными причинами, на это было сложно повлиять, тем более наш филиал закрылся последним из всех его подразделений. Поняв, что мы не сможем отстоять эту позицию, на этой неделе я направил письмо в адрес Владимира Мединского о согласовании открытия новых направлений подготовки в Рязани, в первую очередь, в Рязанском государственном университете", - сказал Любимов.

Вопрос также обсуждается с министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым. Губернатор подчеркнул, что сегодня регион испытывает дефицит кадров с высшим образованием в сфере культуры.

"Сейчас студенты имеют возможность поехать доучиваться в Москву, преподаватели тоже имеют такую возможность, но не всем это нравится, не всем это нужно. А во-вторых, неминуемо впоследствии это приведет к тому, что чем меньше возможности обучаться у нас на территории, тем меньше специалистов по управлению культурой будет в регионе", - добавил собеседник агентства, подчеркнув, что решение вопроса, а также получение аккредитации местными вузами по самым оптимистичным прогнозам, состоится не раньше, чем к началу следующего учебного года.

Согласно данным на сайте вуза, рязанский филиал МГИК - единственная образовательная организация высшего образования на территории Рязанской области, где есть необходимые условия и творческая атмосфера для обучения профессиям в сфере культуры и искусства. В состав филиала входит факультет искусств и социально-культурных технологий, а также отделение дополнительного профессионального образования. Вуз готовит бакалавров по народной художественной культуре, режиссеров, хореографов, дирижеров, дизайнеров, библиотекарей и другим специальностям отрасли культуры. Филиал действует с 1980 года.