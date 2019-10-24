В Государственном музее архитектуры им. А. В. Щусева пройдет выставка Sotheby's

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Московский Государственный музей архитектуры им. А. В. Щусева 25 октября открывает выставку произведений, которые будут выставлены на грядущих русских торгах аукционного дома Sotheby's в Лондоне. Об этом в четверг сообщила директор музея Елизавета Лихачева на пресс-конференции.

"Для нас это сотрудничество крайне важно, потому что оно, расширяет возможности нашего экспозиционного пространства, показывает, что еще можно показывать в музее архитектуры. Я очень надеюсь, что это не последний раз, когда мы сотрудничаем, уже запланирован следующий показ весной, я думаю, что в следующем году мы будем успешно сотрудничать, покажем на наших стенках много замечательных произведений, среди которых попадаются настоящие шедевры", - сказала она.

Выставка будет проходить 25 и 26 октября. "Наряду с картинами таких прославленных российских живописцев, как Константин Юон и Федор Бронников, на выставке будет представлена исключительно редкая работа Ивана Клюна. "Сферический супрематизм" происходит из коллекции знаменитого собирателя русского авангарда Георгия Костаки. Вероятно, это единственное живописное полотно кисти Клюна, находящееся в частном собрании, поэтому его появление на торгах станет важнейшим событием предстоящей недели русского искусства в Лондоне", - отметили в пресс-службе музея.

Выставка соберет подборку работ из лучших мировых коллекций. Помимо картин отечественных художников, в экспозицию войдет кулон-снежинка Фаберже из горного хрусталя, украшенный бриллиантами, и другие произведения русского декоративно-прикладного искусства.

Аукцион русской живописи в Лондоне пройдёт 26 ноября.