Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Государственном музее архитектуры им. А. В. Щусева пройдет выставка Sotheby's

Выставка произведений, которые будут выставлены на предстоящих русских торгах аукционного дома, будет открыта 25 и 26 октября

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Московский Государственный музей архитектуры им. А. В. Щусева 25 октября открывает выставку произведений, которые будут выставлены на грядущих русских торгах аукционного дома Sotheby's в Лондоне. Об этом в четверг сообщила директор музея Елизавета Лихачева на пресс-конференции.

"Для нас это сотрудничество крайне важно, потому что оно, расширяет возможности нашего экспозиционного пространства, показывает, что еще можно показывать в музее архитектуры. Я очень надеюсь, что это не последний раз, когда мы сотрудничаем, уже запланирован следующий показ весной, я думаю, что в следующем году мы будем успешно сотрудничать, покажем на наших стенках много замечательных произведений, среди которых попадаются настоящие шедевры", - сказала она.

Выставка будет проходить 25 и 26 октября. "Наряду с картинами таких прославленных российских живописцев, как Константин Юон и Федор Бронников, на выставке будет представлена исключительно редкая работа Ивана Клюна. "Сферический супрематизм" происходит из коллекции знаменитого собирателя русского авангарда Георгия Костаки. Вероятно, это единственное живописное полотно кисти Клюна, находящееся в частном собрании, поэтому его появление на торгах станет важнейшим событием предстоящей недели русского искусства в Лондоне", - отметили в пресс-службе музея.

Выставка соберет подборку работ из лучших мировых коллекций. Помимо картин отечественных художников, в экспозицию войдет кулон-снежинка Фаберже из горного хрусталя, украшенный бриллиантами, и другие произведения русского декоративно-прикладного искусства.

Аукцион русской живописи в Лондоне пройдёт 26 ноября.

Реклама на ТАСС
В Сиднее открылась международная выставка скульптур под открытым небом
В этом году она собрала более 100 работ скульпторов и художников из 18 стран
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС