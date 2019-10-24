Умер один из создателей "Голубого огонька" Константин Титар

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Один из создателей телепередач "Голубой огонек" и "Утренняя почта" композитор Константин Титар умер 23 октября на 81-м году жизни. Об этом сообщила ТАСС в четверг сестра его супруги Надежда.

"Константин Титар умер вчера днем", - сказала родственница музыканта.

Константин Титар окончил Академию им. Гнесиных. Много лет проработал музыкальным редактором Главной музыкальной редакции Центрального телевидения Советского Союза, участвовал в создании телевизионных передач "Голубой огонек", "Вечерние мелодии", "Утренняя почта". В последние годы работал на созданной им в Королеве студии звукозаписи Kon Ti.