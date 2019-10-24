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Работы Тимофея Ради, Миши Most и Татьяны Ахметгалиевой пополнят собрание Третьяковки

Всего Третьяковская галерея получит в дар свыше 100 работ современных художников

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Третьяковская галерея получит в дар более 100 работ современных художников, в том числе Виктора Алимпиева, Татьяны Ахметгалиевой, Алекса Булдакова, Миши Most. Об этом сообщает в четверг пресс-служба галереи.

"Третьяковская галерея приступает к активному формированию коллекции современного искусства последних двух десятилетий. Основой фондов искусства 2000-2010-х годов станут более 100 произведений, передаваемых галерее в дар Владимиром Смирновым и Константином Сорокиным. Дар сопровождается крупным пожертвованием для самостоятельных закупок музеем произведений современного искусства", - говорится в сообщении.

Сумма пожертвования не уточняется. Презентация дара состоится в пятницу. Коллекция включает произведения живописи и графики, фотографии и видеоработы, инсталляции художников разных направлений. Основа коллекции - работы молодых, но уже состоявшихся авторов, которые начали свой путь в 2000-х годах. Это такие художники, как Виктор Алимпиев, Татьяна Ахметгалиева, Алекс Булдаков, арт-группировка "ЗИП", Алиса Йоффе, Миша Most, Тимофей Радя, Хаим Сокол и др.

"Формирование коллекции современного искусства - одна из важных задач Третьяковской галереи, поставленная еще основателем музея Павлом Михайловичем Третьяковым. Благодаря его уникальному вкусу и меценатской деятельности в национальное художественное собрание вошли работы весьма радикальных для своего времени авторов. Сегодня Третьяковская галерея продолжает эту традицию: внимательно анализируя сегодняшнее искусство, кураторы музея выделяют наиболее значимые явления и имена, всесторонне изучают новейшие тенденции с тем, чтобы пополнить коллекцию самыми важными работами, созданными в наши дни, обозначить преемственность национальной художественной традиции, популяризировать современное искусство и сохранить его для будущих поколений", - отмечают в галерее.

Сейчас в коллекции Третьяковки искусство последних 20 лет представлено единичными произведениями, приобретенными для музея партнерами и меценатами.

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