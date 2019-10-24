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Польскую версию мюзикла "Метро" впервые покажут в Москве

Постановка пройдет 6 и 7 апреля 2020 года в "Крокус Сити Холле"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Показы оригинальной, польской версии мюзикла "Метро" пройдут 6 и 7 апреля 2020 года в "Крокус Сити Холле" в Москве, сообщила ТАСС в четверг пресс-служба компании Moscow Show.

"Весной 2020 года Москва впервые увидит оригинальную версию мюзикла "Метро" из Польши. В Россию приедут и создатель мюзикла Януш Юзефович, который не пропускает такие важные события, и главный хореограф "Метро" Барбара Деска", - сказали устроители гастролей.

Премьера постановки с успехом прошла 30 января 1991 года. Англоязычную версию "Метро" показали на нью-йоркском Бродвее в 1992 году в театре "Минскофф". В ней были задействованы Игорь Сорин и Андрей Григорьев-Апполонов, которые позднее вошли в состав поп-группы "Иванушки International". В 1999 году в Московской оперетте была представлена российская версия мюзикла.

В составе польской труппы в Москву также приедет российский актер Павел Бельков. "Он 20 лет ездит из Москвы в Варшаву для работы в мюзикле", - отметили в Moscow Show.

Вместе с режиссером Янушем Юзефовичем над "Метро" работали композитор Януш Стоклоса и продюсер Виктор Кубяк. Сценарий написали тележурналисты сестры Агата и Марина Миклашевские.

Сюжет "Метро" - это история поиска себя в сложном современном мире. Молодые талантливые актеры и музыканты, отвергаемые официальной культурой, создают свой собственный театр в подземке метрополитена. К ним приходят успех, слава, любовь, но вместе с ними и проблемы, с которыми сталкивается современное общество.

В новость внесена правка (18:40 мск) — передается с исправлением в 5-м абзаце, правильно - Стоклоса.

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