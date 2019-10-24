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Новая книга Людмилы Улицкой выйдет в конце ноября

Сборник "О теле души. Пограничные разговоры" состоит из двух циклов рассказов. Ключевым мотивом первого является любовь, во втором цикле писательница рассказывает о переломных моментах жизни героев

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Книга писательницы Людмилы Улицкой "О теле души. Пограничные разговоры" выходит в конце ноября 2019 года. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе "Редакции Елены Шубиной".

"Новая книга Людмилы Улицкой "О теле души. Пограничные разговоры" выходит в "Редакции Елены Шубиной" в конце ноября 2019 года. <...> Биолог по образованию и писатель по призванию, в сборнике прозы "О теле души. Пограничные разговоры" Людмила Улицкая исследует тело и душу, не разделяя их, а героев рассказов описывает в том предельном состоянии, когда размывается граница между реальностью и небытием", - говорится в сообщении.

Сборник состоит из двух циклов рассказов. В цикле "Подружки" ключевым мотивом повествования является любовь. У многих рассказов сборника есть персональные посвящения. Во втором цикле "О теле души" Улицкая приближается к границе физического существования, писательница застает своих героев в те переломные моменты их жизни, когда телесное и душевное практически неотделимы.

Улицкая представит сборник прозы на Ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction 5 декабря, а также встретится с читателями 30 ноября в магазине "Москва" и 3 декабря в "Библио-Глобусе".

Людмила Улицкая - российская писательница, переводчик и сценарист. Она является лауреатом премий "Русский Букер" (2001) и "Большая книга" (2007, 2016). Произведения Улицкой переведены не менее чем на 25 языков. Она также известный общественный деятель.

Теги
Улицкая, Людмила Евгеньевна
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