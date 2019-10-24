Режиссер Валерий Фокин выступил с инициативой создать центр национальных театров России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Художественный руководитель Александринского театра, народный артист РФ Валерий Фокин выступил с инициативой создать центр национальных театров России. Эту идею он озвучил в четверг на Новой сцене Александринского театра на пресс-конференции, посвященной проведению в Санкт-Петербурге национальной программы Театральной олимпиады.

"Национальная программа Театральной олимпиады - это огромное событие, которое должно иметь последствия. Мы обязательно должны создать <...> творческий центр национальных театров России. Решительные шаги в этом направлении мы делаем и будем пытаться делать", - сказал Фокин.

Местом для работы такого центра он назвал московскую площадку, которая распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева передана Александринскому театру. По его словам, центр мог бы начать работу в середине или в конце 2022 года.

"Это должна быть площадка, на которой могут выступать театры, но самое главное, чтобы мы нашли там некое творческое взаимодействие театров, чтобы он работал еще и как некий театральный центр, чтобы была копродукция одного национального театра с другим, чтобы были приезды национальных театров, совместные работы, взаимодействие, проникновение друг в друга, чтобы это был мощный, масштабный театральный центр, а не просто гастрольная площадка", - пояснил Фокин.

Александринский театр мог бы представить на этой сцене копродукцию с Пекинской оперой - спектакль "Евгений Онегин", который планируется выпустить в 2021 году. "Это особая территория и совершенно новый опыт для нас, и для них. Нам надо будет много осваивать из того, что мы не знаем, и нашим партнерам - тоже", - отметил Фокин.