Первая биеннале современного искусства Кавказа открылась в Москве

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Первая биеннале современного искусства Кавказа "В поисках идентичности" открылась в московском Центре дизайна Artplay в четверг вечером. Выставка, вход на которую бесплатный, объединяет около 500 работ 136 художников из России и других стран.

"Уникальное событие сегодня происходит - мы открываем Первую биеннале современного искусства Северного Кавказа "В поисках идентичности". Биеннале объединяет 136 художников, фотографов, скульптуров, мастеров со всей России, в том числе из всех регионов Северного Кавказа, и зарубежных стран", - сказал на открытии Денис Петров, директор Департамента административной и кадровой работы Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

Он напомнил, что Министерство по делам Северного Кавказа поддерживает биеннале в рамках специальной программы, нацеленной на формирование позитивного имиджа Северного Кавказа. В эту программу также входят культурные фестивали, бизнес-форумы, пресс-туры, мастер-классы и другие мероприятия. "Северный Кавказ, несомненно, обладает богатым творческим наследием, которое, на наш взгляд, очень важно и должно быть доступно не только для жителей нашего макрорегиона, но и для жителей всей страны и за ее пределами", - отметил Петров и напомнил, что вход на выставку - свободный.

По его словам, уникальность биеннале в том, что представлены работы в самых разных жанрах и самого разного уровня мастерства - есть произведения и признанных художников, и начинающих. Для публики биеннале будет открыта с 25 по 31 октября. Осетинские скульпторы, представители махачкалинской школы графики, фотохудожники из Дагестана представят работы наряду с молодыми художниками со всего мира: покажут проекты о жизни молодежи в Нальчике, предметы искусства из керамики и арджэна - традиционной адыгской (черкесской) циновки, а также работы из войлока с использованием видео-арта.

"Термином #кавказское я обозначила обширный диапазон художников, работающих с темой Кавказа по всему миру, - сообщила куратор проекта Заира Астемирова. - Но акцент поставлен на республиках Северного Кавказа в составе России, как зоне ответственности. Своим появлением биеннале впервые вводит термин "кавказское современное искусство" в международный культурный контекст".

Как она сообщила ТАСС, почти все участники биеннале уже приехали в Москву. "Представить свои работы в столице нашей страны - конечно, это огромное событие для любого художника. Наш проект беспрецедентный, потому что впервые в Москве, впервые в принципе в истории такое количество авторов кавказского происхождения представлены на одной площадке", - сказала куратор и добавила, что в составе биеннале чуть менее 500 работ.

Об участниках и проектах

Одной из главных работ стала инсталляция осетинского художника Темболата Гугкаева, посвященная памяти жертв бесланской трагедии и созданная по мотивам мемориала, установленного в Турции. Также на выставке появится "живое" граффити художника Руслана Магомедова, который создаст новую работу в дни Биеннале, расписав территорию Artplay. Впервые в контексте термина "северо-кавказский modern art" будут представлены авторы - Адиль Астемиров, Ирина Гусейнова, Андрей Колкутин, Руслан Цримов, Ярослав Бройтман, Тимур Сулейманов, в свое время объединенные творческими поисками в русле авангарда советской эпохи.

Рустам Яхиханов, Вадим Каджаев, Марат Кесаев представят классическую живопись и графику, а реалистическую линию продолжат графические работы художников махачкалинской школы графики от Юсупа Ханмагомедова, Магомеда Даудова, Андрея Гончара и Этери Мусаевой. Будут представлены работы знаменитого осетинского скульптора Георгия Сабеева. На Artplay будут также представлены работы Лазаря Гадаева, умершего в 2008 году.

Впервые в Москве увидят работы молодых авторов - Айдемир Нехай презентует серию видео и фоторабот о жизни молодежи в Нальчике, Артур Мижев - серию каллиграфических работ по мотивам карачаевских народных пословиц, Динара Казакова - видео-инсталляцию, Дана Абитова - серию графических портретов.

Традиционные ремесла в современной интерпретации представят авторы из Кабардино-Балкарии Милана Халилова (работает с войлоком и видеоартом), Руслан Мазлоев (работает с арджэном, - адыгской циновкой), Милана Хацукова (керамика), которые в рамках программы биеннале проведут авторские мастер-классы.

Экспозицию дополнят фотографы кавказского происхождения: московский фотограф Лев Мелихов, работы фотохудожников из Израиля Даниэля Гентелева и Рустама Байрамова, а также проект #FollowMeTo, который был создан Мурадом и Натальей Османн.

Биеннале будет сопровождать музыкальная экспериментальная программа, лекции, публичные дискуссии и мастер-классы на основе традиционных ремесел. Организаторами биеннале выступают Министерство по делам Северного Кавказа, агентство ТАСС, Фонд современного искусства Кавказа, центр дизайна Artplay.