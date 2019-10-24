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ГИТИС откроет в ноябре свою первую европейскую школу в Париже

Актерские и режиссерские классы пройдут в знаменитом парижском театре "Аталант"

ПАРИЖ, 24 октября. /ТАСС/. В ноябре Российский институт театрального искусства (ГИТИС) откроет в Париже свою первую выездную школу в Европе. Об этом в четверг сообщил ректор института Григорий Заславский.

Актерские и режиссерские классы будут проходить на сценической площадке знаменитого парижского театра "Аталант" (Théâtre de l'Atalante) в течение нескольких недель. Секретами мастерства поделятся с французскими слушателями режиссер Вахтанговского театра Юрий Бутусов и декан режиссерского факультета ГИТИСа Владимир Байчер. Школа для профессиональных актеров будет посвящена наследию великих реформаторов театра - Константина Станиславского, Михаила Чехова и Всеволода Мейерхольда.

Связи с Россией

Заславский отметил, что театр "Аталант" имеет давние связи с Россией.

"Так, именно здесь свои мастер-классы проводил выпускник и профессор ГИТИСа, выдающийся режиссер Анатолий Васильев", - напомнил он.

Он выразил надежду, что проект, работа над которым длилась больше полугода, принесет свои плоды.

"В какой-то момент мы решили, что связи надо восстанавливать, и нужно не только принимать в Москве студентов или проводить обмены, но и приехать в Париж и показать, что могут дать наши замечательные педагоги и мастера", - подчеркнул ректор ГИТИСа. - "Нам очень интересно, как пройдет первая школа. Мы рассчитываем на отклик аудитории и дальше будем думать, как это развивать".

В свою очередь художественный руководитель театра "Аталант" Ален-Алекси Барсак отметил, что проект послужит укреплению театральных связей России и Франции.

"На нашей сцене часто идут пьесы русских авторов, поэтому вполне естественно было пригласить сюда столь знаменитую русскую театральную школу", - отметил он.

Звездный час выпускников

Григорий Заславский напомнил, что в прошлом году выпускница института Самал Еслямова была удостоена на Каннском кинофестивале приза за лучшую женскую роль. Она получила эту награду за блистательно сыгранную роль в картине "Айка" российского режиссера Сергея Дворцевого. В этом году фильм Кантемира Балагова "Дылда", представленный в официальной конкурсной программе смотра "Особый взгляд", завоевал сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз Международной федерации кинопрессы. Главную роль в картине сыграла другая выпускница вуза - Виктория Мирошниченко.

"Сегодня ГИТИС - это восемь факультетов, и о каком бы из них мы не говорили, нам есть кем и чем гордиться", - отметил Заславский.

По словам Заславского, каждый десятый студент ГИТИСа - иностранец.

"У нас постоянный приток студентов из стран Центральной Европы, Италии, Финляндии, США", - отметил он.

Институт придает особо значение развитию международных проектов.

"Сейчас ГИТИС связывают постоянные творческие отношения со знаменитым институтом драмы "Эколь дю нор" во главе с Кристофом Роком. Также в Москве у нас два раза в год проводятся курсы для англофонов", - отметил ректор вуза.

Неплохие отношения сложились с лондонской Королевской академией драматического искусства. Летом следующего года институт планирует провести первую летнюю школу ГИТИС в Лондоне, сообщил Заславский.

"Кроме того, с 1 октября по 30 декабря у нас специальная трехмесячная программа стажировок для магистров из пекинской Академии драмы", - напомнил Заславский.

Крупнейший в Европе

История ГИТИСа насчитывает почти полтора столетия. Она берет начало в 1878 году, когда была открыта частная музыкально-театральная школа. Ныне ГИТИС - многопрофильный, крупнейший в Европе театральный вуз. Конкурс на поступление составляет несколько сотен человек на место.

Здание ГИТИСа, расположенное в историческом центре Москвы, является объектом культурного наследия федерального значения. На восьми факультетах института ведется преподавание по всем театральным специальностям: режиссер драмы, музыкального театра, эстрады, цирка, актер этих же направлений, театровед и балетмейстер, сценограф, продюсер.

Теги
РоссияЗаславский, Григорий Анатольевич
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