Фестиваль "Северная лира" откроется в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Международный фестиваль камерного исполнительства "Северная лира" в пятницу в десятый раз откроется в Санкт-Петербурге. В нем примут участие ансамбли и солисты из десяти стран Европы, Азии и Америки.

"Отличительной особенностью нынешнего фестиваля является то, что в нем принимают участие артисты, имена которых уже украшали фестивальную афишу в предыдущие годы. Идею такого фестиваля в кругу друзей подсказали нам сами участники прошлых лет, полюбившие и Петербург, и нашу чуткую, отзывчивую публику", - сказал на пресс-конференции накануне открытия художественный руководитель фестиваля, заслуженный деятель искусств России Борис Березовский.

По случаю юбилея праздник будет состоять не из восьми, а из одиннадцати концертов. Единственным исключением из "круга друзей" будет юная московская пианистка Александра Довгань, которой во время первого фестиваля было всего два года. Она уже успела покорить публику многих стран и получить расположение таких мэтров, как Григорий Соколов, Валерий Гергиев, Владимир Спиваков. "Ее сольный концерт как бы откроет дверь в следующее десятилетие "Северной лиры", - полагает Березовский. Он напомнил, что все концерты пройдут в Большом и Малом залах Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

На открытии фестиваля в Большом зале выступят израильский виолончелист Амит Пелед, нидерландская скрипачка Фредерике Саэйс и петербургский пианист Петр Лаул, которые будут играть в сопровождении Singolo Orchestra под руководством Ярослава Забояркина. В числе других участников - камерный ансамбль "Солисты Санкт-Петербурга" под руководством Михаила Гантварга, немецкий фортепианный квартет Faure, фортепианное трио Петра Лаула, Ильи Грингольца и Дмитрия Коузова, трио Филармонического общества Санкт-Петербурга (Дмитрий Павлий, Игорь Золотарев и Никита Зубарев), японская пианистка Мики Аоки, итальянская певица Роберта Мамели, арфист из Франции Ксавье де Местр. Вошел в программу и семейный дуэт в составе японской скрипачки Маюко Камио и пианиста Мирослава Култышева, которые познакомились в Москве на Конкурсе имени Чайковского, где вошли в число победителей.

Будет представлен в программе и популярный ныне жанр "кроссовер", в котором выступят австрийские музыканты: скрипач Себастьян Гюртлер, аккордеонист Томмазо Хубер и контрабасист Георг Брайншмид. Они исполнят инструментальные фантазии на темы Баха, Бетховена, Бизе, Брамса, Листа а также собственные сочинения.

Фестиваль проходит при поддержке комитетов по культуре и по внешним связям Санкт-Петербурга, дипломатических представительств, аккредитованных в северной столице. По словам художественного руководителя филармонии Юрия Темирканова, главное достоинство "Северной лиры" заключается в том, что "во многом благодаря этому фестивалю сфера камерного музицирования в наших концертных залах начала возвращать себе свое былое значение".