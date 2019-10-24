Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фестиваль "Северная лира" откроется в Петербурге

В его рамках пройдут 11 концертов, на которых выступят израильский виолончелист Амит Пелед, нидерландская скрипачка Фредерике Саэйс, петербургский пианист Петр Лаул и другие музыканты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Международный фестиваль камерного исполнительства "Северная лира" в пятницу в десятый раз откроется в Санкт-Петербурге. В нем примут участие ансамбли и солисты из десяти стран Европы, Азии и Америки.

"Отличительной особенностью нынешнего фестиваля является то, что в нем принимают участие артисты, имена которых уже украшали фестивальную афишу в предыдущие годы. Идею такого фестиваля в кругу друзей подсказали нам сами участники прошлых лет, полюбившие и Петербург, и нашу чуткую, отзывчивую публику", - сказал на пресс-конференции накануне открытия художественный руководитель фестиваля, заслуженный деятель искусств России Борис Березовский.

По случаю юбилея праздник будет состоять не из восьми, а из одиннадцати концертов. Единственным исключением из "круга друзей" будет юная московская пианистка Александра Довгань, которой во время первого фестиваля было всего два года. Она уже успела покорить публику многих стран и получить расположение таких мэтров, как Григорий Соколов, Валерий Гергиев, Владимир Спиваков. "Ее сольный концерт как бы откроет дверь в следующее десятилетие "Северной лиры", - полагает Березовский. Он напомнил, что все концерты пройдут в Большом и Малом залах Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

На открытии фестиваля в Большом зале выступят израильский виолончелист Амит Пелед, нидерландская скрипачка Фредерике Саэйс и петербургский пианист Петр Лаул, которые будут играть в сопровождении Singolo Orchestra под руководством Ярослава Забояркина. В числе других участников - камерный ансамбль "Солисты Санкт-Петербурга" под руководством Михаила Гантварга, немецкий фортепианный квартет Faure, фортепианное трио Петра Лаула, Ильи Грингольца и Дмитрия Коузова, трио Филармонического общества Санкт-Петербурга (Дмитрий Павлий, Игорь Золотарев и Никита Зубарев), японская пианистка Мики Аоки, итальянская певица Роберта Мамели, арфист из Франции Ксавье де Местр. Вошел в программу и семейный дуэт в составе японской скрипачки Маюко Камио и пианиста Мирослава Култышева, которые познакомились в Москве на Конкурсе имени Чайковского, где вошли в число победителей.

Будет представлен в программе и популярный ныне жанр "кроссовер", в котором выступят австрийские музыканты: скрипач Себастьян Гюртлер, аккордеонист Томмазо Хубер и контрабасист Георг Брайншмид. Они исполнят инструментальные фантазии на темы Баха, Бетховена, Бизе, Брамса, Листа а также собственные сочинения.

Фестиваль проходит при поддержке комитетов по культуре и по внешним связям Санкт-Петербурга, дипломатических представительств, аккредитованных в северной столице. По словам художественного руководителя филармонии Юрия Темирканова, главное достоинство "Северной лиры" заключается в том, что "во многом благодаря этому фестивалю сфера камерного музицирования в наших концертных залах начала возвращать себе свое былое значение".

Теги
РоссияСпиваков, Владимир ТеодоровичСанкт-ПетербургГергиев, Валерий Абисалович
Реклама на ТАСС
Вход на Первую биеннале современного искусства Кавказа в Москве будет свободным
Среди главных работ экспозиции, что представят зрителям, - инсталляция осетинского художника Темболата Гугкаева, посвященная памяти жертв бесланской трагедии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС