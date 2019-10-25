Национальный музей Бурятии запустил проект по обучению старомонгольской каллиграфии

УЛАН-УДЭ, 25 октября. /ТАСС/. Проект по обучению старомонгольской каллиграфии впервые запустили в Национальном музее Бурятии, курсы организовали в рамках дней бурятского языка. Они направлены на сохранение национальных традиций и культуры. Об этом ТАСС сообщила заведующий сектором музейных услуг и связям с общественностью Национального музея Республики Бурятия Сожилма Хорчинова.

В 2005 году ЮНЕСКО признала бурятский язык исчезающим. В 2014 году в Бурятии была принята государственная программа "Сохранение и развитие бурятского языка". Ранее власти республики сообщали, что хорошо владеют родным языком меньше половины бурятских школьников, треть учащихся его не знает.

"Совместно с Центром каллиграфии "Тэнгэриин бэшэг" (в переводе с бурятского языка - "Небесное письмо") мы запустили уникальный проект - курсы старомонгольской письменности - каллиграфии. Это сохранение культуры бурят, чье традиционное письмо имеет монгольские корни", - сказала Хорчинова. По ее словам, курсы, на которых учат обращаться с традиционной широкой кистью и чернилами, пользуются популярностью как среди взрослых, так и среди детей, потому что "все старое становится модным, а главное - полезным".

Преподаватель старомонгольской каллиграфии Маргарита Дамбаева сказала ТАСС, что знание вертикальной монгольской вязи имеет практическое значение: "Вся монголосфера постепенно возвращается к вертикальной вязи. Кириллица, конечно, будет использоваться и дальше, но тренд таков - вязь становится популярной, и это уже сфера деятельности для специалистов в области туризма, не помешают эти знания самим туристам, всем, кто интересуется Монголией - важно реагировать на эти исторические перемены. Среди тех, кто также посещает курсы есть и графические дизайнеры".

Дамбаева отметила, что важная задача курсов - подтолкнуть молодежь к изучению родной культуры через родственную, монгольскую. "У нас были такие случаи, например в Иркутской области, где мы тоже учили желающих старомонгольской каллиграфии, и девушки бурятки через изучение монгольской письменности пришли к изучению своего родного бурятского языка", - сказала собеседница агентства и добавила, что в Улан-Удэ Центр каллиграфии "Тэнгэриин бэшэг" планирует работать постоянно.

Ежегодно в октябре в столице Бурятии проводятся мероприятия, посвященные Дню бурятского языка: проходят олимпиады, конкурсы, интеллектуальные игры, конференции и фестивали с участием общественных организаций, студентов школьников, воспитанников детских садов. Ежегодно из бюджета республики на реализацию госпрограммы выделяется более 30 млн рублей.