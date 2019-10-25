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Большой театр посвятит два концерта памяти композитора Валерия Гаврилина

Инициатором этих вечеров стал пианист Алексей Гориболь

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) проведет 25 и 31 октября в своем Бетховенском зале два концерта, посвященные 80-летию выдающегося советского и российского композитора Валерия Гаврилина (1939-1999). Об этом ТАСС сообщила в пятницу пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"Инициатором этих вечеров стал пианист Алексей Гориболь. Он пригласил к сотрудничеству таких известных певцов, как Светлана Шилова, Екатерина Щербаченко, Олеся Петрова, Петр Мигунов, Борис Пинкосович", - сказала она.

О содержании проекта рассказал Гориболь. "Юбилей Валерия Александровича Гаврилина - это повод к созданию двух программ, в которые фактически вошли все его шедевры камерно-вокальной музыки и знаменитые зарисовки, послужившие основой партитуры балета "Анюта", - рассказал музыкант.

"Народный артист СССР Владимир Викторович Васильев в одном интервью признался, что в свое время решил делать балет, пленившись ля-минорным вальсом из зарисовок, его (Гаврилина) чеховской атмосферой, надломом. И это послужило как бы импульсом к созданию балета по Чехову. В результате получился абсолютный шедевр с гениальной Екатериной Максимовой в главной партии", - отметил Гориболь.

Он также высоко отозвался о других сочинениях Гаврилина, в числе которых "Русская тетрадь", две "Немецкие тетради", написанные на стихи Генриха Гейне, хоровая симфония-действо "Перезвоны" на собственные слова, стихи Альбины Шульгиной и народные тексты. "Какие-то совершенно новые жанры Гаврилин открывал. Музыканты сейчас очень увлечены. На каждой репетиции мы плачем, не можем без слез это исполнять", - признался пианист.

Лауреат Государственной премии СССР, народный артист РСФСР Валерий Гаврилин умер 28 января 1999 году в Санкт-Петербурге на 60-м году жизни. Похоронен в Петербурге на Литераторских мостках Волковского кладбища.

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