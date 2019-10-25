Труппа Большого драмтеатра им. Товстоногова отправилась на гастроли в Латвию и Эстонию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Труппа Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова (БДТ) отправилась в пятницу на гастроли в Латвию и Эстонию. В рамках фестиваля "Золотая маска" артисты покажут спектакль "Слава", номинированный на высшую петербургскую театральную премию "Золотой софит", сообщили ТАСС в пресс-службе БДТ.

"26 октября на сцене театра "Дайлес" в Риге и 29 и 30 октября на сцене Национальной оперы "Эстония" в Таллине БДТ представит спектакль "Слава" в постановке Константина Богомолова по пьесе Виктора Гусева", - сказали в пресс-службе.

Действие разворачивается в СССР в 1930-е годы. "Пьеса о хороших людях", как "Славу" называет Богомолов, предстает перед глазами современных зрителей, которые знают, что случилось с Россией в ХХ веке и чем она живет сейчас. "Пьеса пафосно называется "Слава", но она сама несет разрушение этого пафоса. Гусев использует идеологические формы, чтобы пропагандировать вполне гуманистические идеи: что страх легитимен, что человеку позволено бояться погибнуть, что не надо лезть на амбразуру. Это антимилитаристская идеология строительства спокойной, мирной жизни. В пьесе проигрывает тот герой, который готов идти на жертву", - считает режиссер-постановщик.

В спектакле участвуют народные артисты России Нина Усатова, Валерий Дегтярь, Елена Попова, заслуженные артисты РФ Дмитрий Воробьев, Анатолий Петров, Василий Реутов.

В 2019 году БДТ празднует 100 лет со дня своего основания. С 2013 года театром руководит один из ведущих современных режиссеров России Андрей Могучий, который привлек в труппу много молодежи.

"Золотая маска" - российский театральный фестиваль, который представляет профессиональной общественности и широкому зрителю максимально полную и объективную картину российской театральной жизни. С 2005 года фестивали российских спектаклей проходят в Эстонии и Латвии.