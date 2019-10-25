Реставрация Концертного зала Чайковского завершится к 100-летию Филармонии в 2022 году

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Реставрационные работы в Концертном зале имени Чайковского (КЗЧ) завершатся к 100-летию Московской государственной филармонии, которое будет отмечаться в январе 2022 года. Об этом сообщил журналистам в пятницу генеральный директор Филармонии Алексей Шалашов.

"Мы надеемся, что к 80-летию зала 12 октября 2020 года будет завершена основная часть работ, а к 100-летию филармонии 29 января 2022 года зал и фасады засияют во всем своем блеске", - сказал Шалашов, который в этот день провел экскурсию по обновленному залу для министра культуры РФ Владимира Мединского. Шалашов добавил, что работы никак не скажутся на работе КЗЧ - сделано все для того, чтобы он не закрывался в это время для публики.

Мединский сообщил, что фасады КЗЧ не реставрировались с момента открытия здания в 1940-м году.

"Делали качественно, простояло в нашем климате 80 лет. С учетом, что Москва здесь сделала замечательную площадь, мы хотим, чтобы одно из знаковых зданий нашей столицы выглядело соответствующим образом. Поэтому реставрируются фасады, приведены в порядок коммуникации - трубы, электрика, кондиционирование. Плюс Алексею Алексеевичу удалось сделать мирового уровня сцену", - отметил министр культуры РФ.

Он подчеркнул, что Московская филармония одно из самых востребованных учреждений культуры в стране. "И традиционно этот зал замечательно наполняется, здесь проходят самые престижные концерты, выступления многих наших федеральных коллективов. Как вы знаете, несколько лет назад мы открыли вторую площадку - концертный зал Рахманинова и комплекс репетиционных и концертных залов на Юго-Западной, который называется в совокупности Филармония-2", - добавил Мединский.

Работы в КЗЧ проводятся с 2018 года. В ходе их проведения будут полностью завершены реставрационные работы по внешним и дворовым фасадам, будут заменены 83 двойных окна (из них 73 уже установлены), остальные 10 установят в ноябре 2019 года. В настоящий момент установлены леса и начаты работы по фасадам.

Также контрактом предусмотрены следующие виды работ: реставрация лепного декора и скульптурных барельефов, реставрация и восстановление гранитной облицовки цоколя, устройство отливов, монтаж мультимедийных систем, реставрация декоративной штукатурки, карнизов и вытянутых профилей.

О Концертном зале Чайковского

Торжественное открытие Концертного зала имени П.И. Чайковского Московской государственной филармонии состоялось 12 октября 1940 года.

С 2014 года Концертный зал, согласно распоряжению Департамента культурного наследия города Москвы, является объектом культурного наследия регионального значения.

По проекту архитектора Дмитрия Чечулина здание получило форму параллелепипеда с десятиколонными, вынесенными вперед, портиком-колоннадой. Лепные скульптурные формы - пинакли, которые были изготовлены на Московской скульптурной фабрике, украсили парапет портика. Над портиком поднимается глухая стена с крупным геометрическим орнаментом, выполненным из декоративной каменной штукатурки. Фасад здания, выходящий на Тверскую улицу, украшает лоджия, над крышей которой возвышается колоннада.