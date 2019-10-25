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Сергей Женовач вручил премии "Чайка" сотрудникам МХТ имени Чехова за выслугу лет

Премию получили 28 сотрудников театра

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Артистов и сотрудников Московского художественного театра (МХТ) имени А.П. Чехова, Школы-студии МХАТ и Музея МХАТ, проработавших в МХТ не одно десятилетие, в пятницу наградили памятными "Чайками", передает корреспондент ТАСС.

"Для меня важно объясниться в любви этому театру, тем людям, которые создали его, и он столько лет уже существует. Сейчас сюда приходят люди и прорабатывают огромное количество лет, отдают театру все свои силы, всю свою страсть, мы становимся, можно сказать, родственниками, которые работают во имя Московского художественного театра", - сказал художественный руководитель МХТ Сергей Женовач.

Он вручил памятные именные знаки 28 сотрудникам театра. Среди награжденных - народная артистка РСФСР Нина Гуляева, посвятившая театру 65 лет, она получила золотую "Чайку", украшенную бриллиантами. "Какая я счастливая, я всем бы желала пройти такую творческую жизнь! <...> Спасибо вам, вы все для меня знакомые и родные, я все про вас знаю, а вы все про меня. Такая у нас семья", - поделилась она.

Также "Чайками" отметили народную артистку РФ Наталью Тенякову за 30 лет работы в театре и ее дочь - заслуженную артистку РФ Дарью Юрскую за 25 лет. "Пользуясь случаем хочу поблагодарить театр за "безумный" юбилей, который вы мне подарили, за бенефис, за с любовью сделанную выставку. Я тронута и счастлива", - сказала Тенякова.

Помимо этого, Женовач наградил народную артистку РФ Наталию Егорову (проработавшую в театре 35 лет); народную артистку РСФСР Ольгу Яковлеву, народного артиста РФ Авангарда Леонтьева, заслуженного деятеля искусств РФ Аллу Сигалову, которые проработали в театре 15 лет.

Памятные знаки вручили также сотрудникам технических цехов, медицинского отдела, отдела кадров и других подразделений театра, школы-студии и филиалов Музея МХАТ. Так, были награждены художник-конструктор Екатерина Кузнецова за 35 лет работы и художник-модельер Елена Афанасьева за 45 лет.

О "Чайках"

Церемония вручения памятных "Чаек" прошла накануне дня рождения МХТ, 26 октября ему исполнится 121 год. По традиции бронзовыми "Чайками" награждаются те, кто проработал в театре 15 лет, серебряными - 25 лет, золотыми - 30, 35 и 40 лет. А те, кто отдал театру 45, 50 лет и более, получают ювелирные изделия с символикой МХТ.

В этом году значки получили новый дизайн, его автором стал главный художник МХТ имени А.П. Чехова Александр Боровский.

Традиция вручения памятных знаков родилась в 1901 году, когда первые жетоны "Чайка" были подарены Чеховым актерам, игравшим в его пьесах "Чайка" и "Дядя Ваня". В октябре 1908 года к 10-летию Московского художественного театра был выпущен значок "Чайка" с тремя портретами: Константина Станиславского, Владимира Немировича-Данченко и Саввы Морозова. Значок вручался всем, прослужившим в МХТ 10 лет. В 1923 году к 25-летию МХТ его отцы-основатели приняли решение о награждении почетным юбилейным значком "Чайка" актеров, проработавших 15 лет в театре, и других работников за 25-летнюю службу.

В 2001 году Олег Табаков ввел деление значков на золотые, серебряные и бронзовые, тем самым обозначив важность вклада сотрудников в общее театральное дело.

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