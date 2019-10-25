Покрас Лампас и Алексей Герман зададут вопросы иностранной прессе на форуме в Петербурге

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Художники, писатели, режиссеры и другие культурные деятели получат возможность задать интересующие их вопросы топ-менеджерам ведущих медиа из Бельгии, Великобритании, США, Франции и ряда других стран, анти-пресс-конференция "О чем говорят иностранные СМИ?" пройдет 16 ноября в рамках секции "Массовые коммуникации" VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"Впервые на вопросы известных представителей российской культуры - художника и каллиграфиста Покраса Лампаса, режиссера и сценариста Алексея Германа, писателя и литературоведа Евгения Водолазкина, основателя фонда New Rules Пьера Броше и директора АНО "Русские сезоны" Алексея Лебедева - будут отвечать представители популярных иностранных медиа", - сообщили в пресс-службе организаторов секции.

По словам организаторов, средства массовой информации на конференции представят главный редактор The Art Newspaper (Великобритания) Элисон Коул, главный редактор по культуре Current Values (Франция) Лоран Дандриу, шеф-корреспондент московского бюро телекомпании KBS (Южная Корея) Ким Чжунхо, основатель и международный директор Inspiring Culture (Бельгия) Пик Кеобандит, редактор раздела "Культура" El Universal (Мексика) Хулио Агилар, редактор культурной программы Национального телевидения Словении Саша Шавел Буркарт и ведущий Russia Today (США) Шон Томас.

Мероприятие пройдет в Главном штабе Эрмитажа. В том числе будут обсуждены такие темы, как востребованность отечественных арт-проектов иностранными зрителями, интерес зарубежных медиа к событиям в сфере культуры, а также принципы выстраивания работы организаторов мероприятий с прессой и продвижение российского искусства за рубежом.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". В рамках форума пройдет деловая программа для специалистов из разных областей культуры и фестивальная часть, которая включает в себя культурные мероприятия. Страной-гостем форума в этом году будет Китай.

Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие ведущие деятели культуры и представители международных СМИ. В рамках секций планируется обсудить проблематику вирусного контента, влияние фейков на СМИ, а также затронуть вопросы журналистской этики в современных медиа.