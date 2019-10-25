Конкурс детских фильмов впервые пройдет на фестивале Arctic open

АРХАНГЕЛЬСК, 25 октября. /ТАСС/. Конкурс фильмов для детей впервые пройдет на III международном кинофестивале стран Арктики Arctic open. В этом году решено учредить отдельную номинацию и сформировать отдельное жюри, сообщила в пятницу ТАСС программный директор фестиваля Анжелика Долинина.

"Впервые у нас пройдет конкурс фильмов для детей. <...> Там и короткий метр, и полный метр, и документалки. Для номинации учреждено отдельное жюри", - сказала Долинина. В программе детских фильмов представлено 12 картин из России, Канады, Швеции, США, Финляндии и Великобритании, есть фильмы как развлекательные, так и поднимающие очень серьезные проблемы. "Детская программа - это не значит, что это фильмы только для детей. Я бы отметила, что на них нужно идти всей семьей", - добавила собеседница агентства.

В документальном "Боги Моленбека" финского режиссера Реетты Хутаген шестилетние дети рассуждают в том числе о смысле жизни. "Совершенно удивительный сюжет, действие происходит в Бельгии. Двое шестилетних мальчиков, один из мусульманской, второй из христианской семьи, но не придающей особого значения религии, спорят, чьи боги круче, - рассказал куратор конкурсной и внеконкурсной программы Arctic open, кинокритик Алексей Медведев. - Иногда кажется, что это постановочный фильм, что не могли шестилетние дети до такого сами додуматься, но он не постановочный".

Российский фильм "Битва" о стрит-дэнсере, который неожиданно теряет слух, индийская картина "Нури" о девочке, которая живет на границе Индии и Пакистана, ее восьмилетняя героиня обнаруживает, что перестрелка между сторонами прекращается, когда она не спит. В конкурсной программе также фильмы о мигрантах, скинхедах, людях с синдромом Дауна, воспитанниках детских домов, бедности и проблемах экологии.

В жюри программы вошли сценарист Юрий Ерофеев, художник, иллюстратор детских книг Дмитрий Трубин, поэт и автор книг для детей Светлана Макарьина. "Пока мы не объявляем окончательный состав этого жюри, еще ждем подтверждение от известного детского писателя", - сказала Долинина.

Фестиваль пройдет с 4 по 8 декабря. Показы состоятся на площадках Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. II кинофестиваль Arctic оpen проходил в Архангельске с 6 по 9 декабря 2018 года, в конкурсную программу вошло 53 фильма, которые посмотрели более 5 тыс. человек.