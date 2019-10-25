Кончаловский представил свой фильм "Грех" прессе Римского кинофестиваля

РИМ, 25 октября. /ТАСС/. Режиссер Андрей Кончаловский представил в пятницу критикам и журналистам, аккредитованным на четырнадцатом Римском кинофестивале, свой новый российско-итальянский фильм "Грех". Фильм об итальянском художнике эпохи Возрождения - Микеланджело покажут 27 октября на специальном мероприятии закрытия кинофестиваля.

В пятницу прошел пресс-показ картины, после которого в зале прозвучали аплодисменты. Прежде всего, журналистов интересовало, как создавалась картина. "Не знаю, как отвечать на этот вопрос, - с улыбкой сказал режиссер. - Это как начинаешь писать симфонию - и музыка сама приходит".

Кончаловский отметил, что снимать фильм о Микеланджело было непросто, поскольку, как кажется, "все про него знают, его биография всем известна, обмануть зрителя нельзя". Однако режиссер подчеркнул, что его картина - это не биографический фильм. "Я пытался рассказать про чудеса в жизни Микеланджело, - пояснил он. - Это не фильм про скульптора, это фильм про человека эпохи Ренессанса".

Сиквел "Андрея Рублева" и свобода

Одна из итальянских журналисток заметила, что новая картина напомнила ей ленту Андрея Тарковского "Андрей Рублев". "Что вас удивляет, я же был соавтором сценария этого фильма, - сказал Кончаловский. - И когда писал сценарий к новой картине, думал, что это будет сиквел "Андрея Рублева". Это второй фильм на ту же тему, он другой, но по сути это сиквел", - пояснил режиссер.

Также у Кончаловского спросили, был ли, на его взгляд, Микеланджело свободным. "Артисты, художники в принципе не могут быть свободными, - убежден режиссер. - Им нужны деньги для того, чтобы творить. Микеланджело всегда работал по заказу. Мы все зависимы, мы все служим".

Фантастический сюрприз

Отрывки картины, которая выйдет в российский прокат 14 ноября, уже показывали президенту РФ Владимиру Путину во время визита премьер-министра Италии Джузеппе Конте в Москву в октябре прошлого года. Копию ленты глава российского государства преподнес также Папе Римскому Франциску во время своего визита в июле.

"Мне тогда позвонили из Кремля, а мы только закончили работу над фильмом, я не знал, что Владимир Путин его видел, - признался Кончаловский. - Они попросили диск с фильмом, чтобы передать Папе Римскому. Для меня это был фантастический сюрприз".

Кончаловский отметил, что в своем фильме хотел показать характер Микеланджело. "Нам нравится люди не потому, что они хорошие или плохие. <...> Мы можем любить очень плохих людей, и отрицательно относиться к очень хорошим. <...>, [Микеланджело] не был прекрасным. Он был во многом сложным человеком. Но если он понравится зрителям - это будет лучший комплимент для меня".

О фестивале

Римский кинофестиваль проходит с 17 по 27 октября. Это не конкурсный смотр, он призван познакомить публику с лучшими образцами современного мирового кинематографа. Именно поэтому единственного победителя выбирают зрители путем интерактивного голосования. Всего в этом году представлены 33 художественных и документальных фильма в разных программах, включая специальные показы. Среди них - последний фильм Мартина Скорсезе "Ирландец" (Irishman) с Робертом Де Ниро и Аль Пачино, а также "Сиротский Бруклин" (Motherless Brooklyn) американского актера Эдварда Нортона, который в этой работе выступил и режиссером, и автором сценария. Его партнерами стали Алек Болдуин, Уиллем Дефо и Брюс Уиллис.