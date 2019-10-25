Россия вошла в пятерку ведущих стран по количеству выпущенных в год наименований книг

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. В России издается 110-120 тыс. наименований книг в год, и по этому показателю страна входит в пятерку ведущих стран мира. Об этом в пятницу сообщил президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков на заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

"В стране издается 110-120 тыс. наименований книг в год, и по этому показателю мы входим в пятерку ведущих стран мира", - сказал он.

Однако, по его словам, число книг, прочитанных одним человеком в год, в стране не изменилось с советского времени.

"На сегодняшний день мы действительно отстаем, у нас по-прежнему, [как и при Советском Союзе], три книги на душу населения (столько книг читает один человек в год - прим. ТАСС). В стратегии культурной политики стоит задача довести это до среднеевропейского уровня - до семи книг.

Новиков также отметил, что молодежь стала проявлять больше интереса к чтению. "Мы видим, с точки зрения востребованности, что увеличилось потребление книг среди подрастающего поколения, молодежи. Сегодня это направление становится одним из лидеров развития индустрии, молодежь читает больше книг, да, во многом это электронные книги, во многом это благодаря соцсетям, где они слышат про это, но они читают больше", - добавил он.

По его словам, в последние три года в России открывается больше книжных магазинов, чем закрывается, "при этом 35% продаж приходится на интернет-торговлю, и это дополнительные объемы, и это, конечно, влияет на книготорговые организации".

Заседание Общественного совета при комитете Госдумы по культуре проходит в пятницу, его темой стало чтение в России. Участники планируют обсудить "всю цепочку от творца до читателя, от труда отечественных литераторов до издательского бизнеса, проблем книготорговли, библиотек".