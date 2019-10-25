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Россия и Норвегия подписали соглашение о культурном сотрудничестве на 20,5 млн рублей

На трехлетний период запланировано девять проектов

КИРКЕНЕС /Норвегия/, 25 октября. /ТАСС/. Статс-секретарь Министерства культуры Норвегии Фрида Блумгрен и посол России в Осло Теймураз Рамишвили приняли в пятницу совместную программу о культурном сотрудничестве на Севере на 2019-2021 годы. Об этом сообщается в распространенном правительством Норвегии заявлении.

Соглашение было подписано в присутствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его норвежской коллеги Ине Эриксен Сёрейде во время празднования 75-летия освобождения советскими войсками Восточного Финнмарка от нацистской оккупации.

Всего на трехлетний период запланировано девять проектов, финансирование которых обойдется в более чем 2,9 млн крон (около 20,5 млн рублей). Среди них пять проектов в области сценического искусства, включая "Самовар театр" в Киркенесе и Норвежско-российский театр RuNo в Тромсё, а также четыре проекта по популяризации и сохранению культуры коренных народов, в основном, саамов.

"Совместная работа Норвегии и России в области культуры идет уже много лет независимо от перемен политического климата. Празднование освобождения Восточного Финнмарка это естественная атмосфера для улучшения добрососедских отношений на Севере", - заявила Блумгрен.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичНорвегияРоссия
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